Мальчика спас прохожий - 17-летний курсант.

В Виннице курсант спас мальчика, которого в центре города пыталась утопить собственная мать. Ребенка забрали в больницу с переохлаждением.

В полиции Винницкой области рассказали ТСН, что в тот день им сообщили о женщине, которая толкнула в реку сына и начала погружать его под воду. Это произошло на глазах у 17-летнего курсанта университета внутренних дел Артема Макарова.

Парень говорит, что услышал крики и увидел, как женщина пытается опустить мальчика с головой в воду. "Подбежал и начал раздеваться. Он уже был полностью погружен под воду и не издал никаких звуков. Она сама хотела утопиться, и его заодно", - сказал курсант.

Артем вытащил парня на берег, после чего вызвал на место карету скорой медицинской помощи и полицейских. Он вспоминает, что мальчик спросил у матери, почему она пыталась его утопить, однако та отреагировала агрессивно. Тогда ребенок начал убегать.

Мальчика забрали в больницу с переохлаждением, он в стрессовом состоянии. По данным журналистов, эта семья не состояла на учете социальных служб, там воспитывают еще одного ребенка - 12 лет.

40-летнюю мать задержали, следователи сообщили ей о подозрении в покушении на убийство. Из зала суда ее повезли в психоневрологическую больницу, где должны определить ее вменяемость.

По данным журналистов, женщина уже лечилась из-за психических проблем. Теперь ухаживать за детьми будет ее муж. А курсанта, который спас ребенка, хотят представить к награде.

Другие трагические инциденты:

Напомним, в прошлом году в Ровенской области бывшая учительница утопила своих двух маленьких детей в местном карьере. Отец мальчиков шести и семи лет успел достать одного из них, однако уже было поздно.

Староста села сказал, что женщина находилась в неадекватном состоянии - сидела и улыбалась. Отмечается, что до этого она объяснила увольнение тем, что "не имеет сил со всем этим справляться".

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