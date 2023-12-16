Астролог Влад Росс в интервью УНИАН рассказал, что год Зеленого Деревянного Дракона принесет украинцам, какие знаки Зодиака будут счастливы, а каким стоит готовиться к напастям, а также о том, что обязательно должно быть на новогоднем столе, чтобы привлечь удачу и деньги.

До Нового года осталось всего две недели. Украинцы уже начинают готовиться к этому празднику. Расскажите, какой талисман стоит приобрести, чтобы привлечь в свою жизнь все только самое лучшее?

В связи с тем, что Новый 2024 год - это год Зеленого Деревянного Дракона, я бы советовал обязательно приобрести какую-то фигурку в виде хозяина следующего года. Это может быть статуэтка, магнитик на холодильник или ёлочная игрушка. Это и будет ваш талисман, который привлечет в вашу жизнь любовь, счастье, удачу и деньги.

Новогодняя феерия подразумевает самые яркие цвета. Я правильно понимаю, что в числе главных любимчиков Дракона - именно зеленый цвет?

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Да, совершенно верно. Если вы хотите задобрить хозяина года, то выбирайте одежду зеленого, изумрудного, голубого, металлического, серебристого цветов. В таких же оттенках можете украсить квартиру и новогодний стол.

При этом будьте очень осторожны с красным (цвет Марса - планеты войны), черным и темно-синим цветами. Их Дракон вообще не любит. Не "подложите свинью" себе.

Какие блюда обязательно нужно поставить на новогодний стол, чтобы Дракоша был благоприятно настроен?

Чем больше перца - тем лучше. Отдавайте предпочтение кавказской или индийской кухне. Побольше экзотических блюд, мяса, фруктов и овощей из острова Бали, например. Очень приветствуется шампанское, его брызги очень порадуют Дракона. Также я советовал бы встречать Новый 2024 год с воздушными шариками, потому что таким является символ года.

А какие блюда он не любит?

В первую очередь, пресные блюда. Также не нужно ставить на стол привычные салаты - "Селедку под шубой", "Оливье", "Мимозу". Все эти рыбные изделия и консервы Дракон на дух не переносит. Сюда же я добавил бы соленые огурцы и жесткий алкоголь.

В Украине есть традиция - загадывать желание в ночь с 31 декабря на 1 января. Обычно мы пишем желание на листочке, сжигаем его под бой курантов, кладем пепел в бокал с шампанским и выпиваем. Есть ли еще какие-то секреты, которые помогут сделать так, чтобы желание уж точно осуществилось?

Лучше всего это делать 10 февраля в 00:58 по киевскому времени. Именно с этого момента начнется настоящий год Дракона. Красными чернилами нужно написать на бумаге свое желание, бросить в стакан, восемь раз прокрутить это желание у себя в голове, а еще лучше - проговорить его, и выпить из стакана.

Но это обязательно нужно сделать именно восемь раз, потому что 8 - цифра следующего года.

Назовите, пожалуйста, главных счастливчиков 2024 года.

Телец. Для них следующий год пройдет под знаком личностного роста, особенно в первой половине года усилятся амбиции. Люди, обладающие властью, могут добиваться хороших успехов. Отличное настроение, оптимизм, несгибаемость им обеспечены. В период с января по май у Тельцов будет прям звездный час. Будут удачными сделки для купли или продажи недвижимости. Весной они могут продвинуться по карьерной лестнице и получить повышение зарплаты. Главное - проявлять инициативу. Однако осенью им лучше не рисковать, потому что удача может их покинуть.

Близнецы. Это будет самый счастливый знак Зодиака в 2024 году. Следующий год будет для них динамичным, разносторонним. Сатурн будет в их доме карьеры, а это значит, что в первой половине года у них возникать трудные ситуации, но и с июня все изменится. Комбинация планет будет очень крутой для них, появятся новые возможности. Летний период подарит им энергию, новые контакты, решения рабочих вопросов, активность. Также они могут повысить свою компетенцию в значимых деловых кругах. Кроме того, Близнецы могут найти новые источники прибыли. Период с сентября и до конца года лучше посвятить реализации долгосрочных проектов. Могут реализовываться самые большие планы.

Весы. Сотрудничество, гармония в семейных отношениях, денежные операции, оформление ипотеки, инвестирование в долгосрочные проекты, поиск спонсоров для стартапов. Благоприятными будут знакомства в деловой сфере. Символ года для Весов - партнерство. Также им повезет в личной жизни. Весы могут вступить в брак.

Водолей. Для Водолеев 2024-й будет годом семейного благополучия, укрепления отношений с близкими. Самая сильная планета находится в их знаке, а также показатели Юпитера и Урана, сулят им успешную покупку или продажу недвижимости, в том числе за границей. Первые месяцы года идеальны для решения личных вопросов, весной будут удачными взаимодействия и любовные приключения, переговоры, заключение сделок, покупка автомобиля. С июля по октябрь нужно уделить время отдыху, детям, хорошее время для беременности. Будьте внимательны, потому что вам даже может присниться сексуальный партнер. Удачными будут и юридические вопросы, но будьте внимательны к мелкому шрифту, потому что порой вы очень доверчивы и можете стать жертвой мошенников.

А для каких знаков Зодиака год Дракона будет самым неудачным?

Рыбы. В их жизни будут происходить сложные ситуации, особенно нужно укреплять здоровье. Также это будет период, связанный с профессиональными сложностями. Рыбам нужно проявлять себя, совершенствовать собственные навыки. Благоприятными будут занятия спортом, похудение, укрепление иммунитета. А вот июль и август 2024-го могут стать идеальными для романтических свиданий и выгодного брака. Осенью в финансовой сфере им понадобиться новая стратегия, важно, чтобы они не боялись принимать решения. С октября их доходы могут стремительно расти. Главное - не брать кредитов, потому что они могут их не отдать.

Скорпион. С одной стороны у Скорпионов значительно возрастает мотивация, чтобы приступить к новым проектам, но стоит помнить, что враги не дремлют и могут активизироваться, особенно тайные недоброжелатели. С мая по октябрь нужно быть на чеку, потому что есть риски, связанные с финансовыми операциями и с военными действиями. Также Скорпионы могут почуствовать резкое ухудшение здоровья, поэтому я рекомендовал бы им более серьезно к этому отнестись и пройти чек-ап.

Дева. У них будет трудный год. Им придется очень много работать, но при этом они не будут иметь хороших продвижений. Но с другой стороны им может повезти в инвестициях, установления связей с иностранными компаниями, переездах. Но все это до мая, потом все значительно ухудшится. Совет Девам: с июля по сентябрь нужно почаще проявлять индивидуальность и уверенность в себе, иначе может сорвать крышу, рискуете потерять должность. Осень, хоть будет и сложной, но нужно понимать, что слишком больших потерь не будет. Важно в ноябре и декабре "не просесть" свое состояние, иначе можно совершить большую финансовую ошибку.

Стрелец. Не сильно хороший знак для Дракона и Стрелец. Начало года у них будет сложное, болезненное, до июня могут возникать сложные ситуации. Вторая половина года может пройти под знаком потенциала, встреч, долгожданной любви, брачного партнерства. У Стрельцов даже есть шанс встретить своего человека. В ноябре возможны выгодные сделки и крупные покупки, которые могут порадовать на длительное время. Например, покупка недвижимости или автомобиля.

Каким знакам Зодиака 2024 год не сулит никаких потрясений, но и большого счастья тоже?

Лев. Для Львов этот год, с одной стороны, не будет каким-то суперклассным, но при этом он будет довольно насыщенным. В январе можно ожидать сложности с финансами, могут быть недостачи. Главное - не ввязываться в сомнительные авантюры и не пускать все деньги на ветер, как это обычно делает Лев. Нужно проявлять осторожность при заключении сделок. Зато позитивный транзит Венеры в конце января и начале февраля подарит Львам хорошие эмоции в отношении любви, счастья, семьи. Они могут вступить в брак, заключить удачный договор. То есть в плане долгосрочной перспективы этот год будет благоприятным для них. В апреле Львы могут отправиться на отдых. До июня у них хороший период в плане продвижения по карьерной лестницы. С августа Львы могут налаживать отношения с людьми, участвовать в коллективных мероприятиях, проектах. Новые идеи могут быть благотворными. Также удачным будет переход на новое место работы. Можете инвестировать в недвижимость.

Рак. Для Раков наступающий год будет временем ответственного выбора. Начало года и вплоть до мая - период укрепления социальных связей, новых знакомств, улучшение отношений с единомышленниками, которые могут помогать реализовывать какие-то задумки. В первый месяц нового года стоит быть аккуратным на дорогах, в путешествиях, потому что есть риск ДТП. Также не стоит покупать или продавать автомобиль, велосипед, скутер и так далее. Лучше не ходить в это время в горы. В середине года могут быть разногласия и ссоры с родителями. Имейте ввиду, что 2024 год - неблагоприятен для решения вопросов, связанных с недвижимостью, ремонтом жилья, началом строительства. Но июль будет хорошим для вас. Вы можете повысить свой заработок. Осень благоприятна для саморазвития. Раки будут полны сил и энергии, но главное - не игнорировать свои эмоциональные потребности. В декабре нужно быть осторожными в финансовых делах, нельзя принимать необдуманные решения, потому что можно просто пропасть.

Овен. Для Овнов этот год станет успешным в финансовом плане. Весной откроются новые перспективы. Может быть прилив энергии. Но в период с мая по июнь их может покинуть удача. С другой стороны июль и август может принести им развитие, личностный рост, поездки на острова. В первой половине года нужно быть особенно внимательными к самочувствию. Перегрузки могут привести к болезням, разного рода травм. Вторая половина года будет более гармоничной в этом плане. Овны могут похудеть, сделать косметологические процедуры или даже пластические операции. Год будет хорошим для новых знакомств, особенно июль. В конце года Овны почувствуют дружескую атмосферу, протекцию по работе, налаживание отношений с новым начальством. Если хотите перейти на новую работу, то это тоже пройдет удачно.

Козерог. Раскрытие творческого потенциала, рождение детей, смена места жительства. Все позитивные показатели сосредоточены на сфере деятельности, детях, любви. В 2024 году у Козерогов могут родиться гениальные дети. Благоприятно заявлять о своих талантах, посещать культурные места. Любые дела, касающие строительства, ремонта или покупки новой недвижимости, увенчаются успехом. А вот летом могут произойти неприятные моменты в отношениях с друзьями, могут быть расставания, ДТП, несчастные случаи. В это время лучше отменить поездки за границу. Начало года для Козерогов соредоточено для решении семейных вопросов, то начиная с осени им стоит сконцентрироваться на карьере и развитии профессиональных навыков. 2024 год будет запускать бизнес-процессы. В конце года уделите время расширению кругозора, получению второго высшего образования, изучению иностранных языков.