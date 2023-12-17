Верховная Рада готовит новый законопроект, согласно которому мобилизация в Украине 2023 коснется почти всех граждан.

Народный депутат Украины Марьяна Безуглая в своем Facebook сообщила, что Рада готовит законопроект, согласно которому изменится мобилизация и ее правила, перечень лиц, имеющих право на отсрочку, механика военного учета, рекрутинга и увольнения со службы. Рассказываем, как будет проходить мобилизация в Украине 2023 - последние новости выяснил УНИАН.

Мобилизация 2023 - кто имеет право на увольнение

По словам Безуглой, на отсрочку и увольнение имеют право:

Все лица с инвалидностью.

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Те, кто имеет трое и более детей.

Если двое военнослужащих имеют ребенка, то 1 имеет отсрочку и право на увольнение (мужчина или женщина). То есть если женщина решает пойти на военную службу, то мужчина таким образом может получить отсрочку.

Если в семье лицо несовершеннолетнее с инвалидностью.

Если совершеннолетний недееспособный ребенок с инвалидностью / жена или муж / родители жены или мужа 1-2 группы (при этом лицо с инвалидностью само выбирает кому отсрочка)

Попечители лица с инвалидностью 1-3 групп, признанной в судебном порядке недееспособным.

Беременные женщины и женщины в декрете.

Только действующие нардепы (всех бывших убрали), избрание депутатом – основание для увольнения.

Женщины и мужчины, чьи близкие родственники (супруг, жена, сын, дочь, отец, мать или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время АТО или отпора вооруженной агрессии против Украины

Отсрочка, но не основание для увольнения:

Соискатели последовательного высшего образования, которым < = 30 лет.

Все ученые с учеными званием.

Все преподаватели, работающие на полную ставку.

Не подлежат мобилизации в течение 6 месяцев после увольнения те, кто был в плену, и те, кто был мобилизован и уволен. Подлежат мобилизации по желанию лица с инвалидностью и те, кто был в плену.

Основание для увольнения:

побывавшие в плену (недобровольно);

генералы по решению военного руководства;

люди, которые прослужили во время действия военного положения 36 месяца (обрабатывается);

заключивше краткосрочный контракт во время мобилизации (граждане 18-25 лет).

Если законопроект примут, то наступит практически всеобщая мобилизация в Украине, потому что право на отсрочку потеряет даже полиция, Бюро экономической безопасности и пенитенциарная служба.

Мобилизация в Украине 2023 - изменения процесса

Нардепы также предлагают убрать срочную службу, уволить всех срочников - они переходят в мобилизационный ресурс в соответствии с общими правилами (с 25 лет).

Также вводится базовая общевойсковая подготовка до 3 месяцев для всех граждан в возрасте от 18 до 25 лет (по желанию специальная базовая общевойсковая подготовка по специальностям, перечень которых определяется Минобороны).

Процесс мобилизации предполагает, что местные государственные органы, администрации обязаны, а не способствуют мобилизации, как раньше. Мобилизация транспортных средств - расширение на всех, кроме физических лиц. Дополнительно вводится ограничение прав уклонистов и усиление участия национальной полиции.

Полная мобилизация населения - повестки, статусы

Варианты вручения повестки по новым правилам следующие:

в ТЦК СП представителями ТЦК СП;

по месту жительства представителями ТЦК СП, полицейскими;

по месту работы - представителями ТЦК СП, полицейскими;

в общественных местах представителями ТЦК СП, полицейскими.

При этом, мобилизированный при подготовке - рекрут (нельзя задействовать, кроме подготовки; определяются возможности, физическая способность, фактическая пригодность; меньшее денежное довольствие). Полностью убирается возможность отправить гражданина неподготовленным на фронт. Если рекрут не проходит этап подготовки, то его можно уволить без дополнительных затрат для государства.

Категорию "ограниченно годен" уберут. Останутся только пригодные и непригодные к службе.

Нардепами гарантируется и социальная защита:

Отпуск 90 дней (без разделения на части) после плена для тех, кто продолжает служить.

Отпуск 90 дней (без разделения на части) для тех, кто служит более 24 месяцев, из них 12 месяцев в зоне боевых действий.

Перечень семейных обстоятельств для увольнения определяются Законом (сейчас и Закон и Кабмин – есть разногласия).

Военное командование будет обязано проводить обязательную ротацию на линии столкновения - не более 3 месяцев, определить порядок увольнения срочников. Ротация в ТЦК (не всех) через 3 года, назначать лиц с инженерной ВОС только на инженерные должности.

Как будет проходить мобилизация женщин в Украине

Если законопроект примут, то женщины становятся на военный учет (порядок учета определяется Минобороны), проходят базовую общевойсковую подготовку, во время действия военного положения привлекаются к прохождению военной службы (на боевые должности - только добровольно), освобождаются от прохождения базовой военной подготовки (кроме общих оснований) в связи с беременностью или в связи с уходом за ребенком.

Мобилизация в новом законопроекте - обязанности граждан

Безуглая сообщила, что военнообязанных граждан обяжут:

Предоставить данные о местожительстве работодателю.

Пройти медосмотр во время мобилизации.

Самостоятельно появиться в ЦНАП/ТЦК СП для уточнения данных.

Постоянно носить с собой военно-учетный документ во время действия военного положения.

Будет действовать сертификат защитника, который может отображаться в Дие, а не повестка. Военный учет за границей - определяет КМУ. Рекрутинг будет проходить в ЦНАПе, центрах занятости и центрах рекрутинга (только добровольно). Прямой призыв в воинские части - через рекрутинг.

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