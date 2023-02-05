Чем грозит неявка в военкомат в военное время - рассказываем, кого и как могут наказать за уклонение от военной службы.

За игнорирование повестки в период военного времени в Украине предусмотрена административная и уголовная ответственность. УНИАН объясняет, в каких случаях выпишут штраф за неявку в военкомат, а когда дело может набрать более серьезных оборотов.

Ранее мы уже рассказывали, как проходит мобилизация в Украине, какие есть четыре вида повесток, а также кто и где имеет право их вручать.

Чем грозит неявка в военкомат в военное время после получения повестки

Итак, после того, как военнообязанный получил повестку - лично в руки и под подпись - он должен явиться в военкомат или территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК). Сначала человека поставят на учет и уточнят личные данные. Уже потом приходит повестка для прохождения медкомиссии. И только после ее заключения, если человек подлежит мобилизации, могут направить на военную службу.

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За неявку в военкомат после получения повестки, если на то нет уважительных причин, предусмотрена административная или уголовная ответственность.

Штраф за неявку в военкомат после получения повестки в первый или во второй раз - административная ответственность

Если человеку вручили повестку - для уточнения учетных данных или прохождения медкомиссии - и он не явился в военкомат, применяется административная ответственность. В соответствии со ст. 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях военнообязанного ждет штраф от1700 до 3400 грн (для должностных лиц - от 3400 грн до 5100 грн). В случае, если человек получил повестку второй раз в течение года и снова не появляется в военкомат, это наказывается штрафом в размере от 3400 до 5100 грн (для должностных лиц - от 5100 грн до 8500 грн).

Что может быть за неявку в военкомат после медкомиссии - уголовная ответственность

Если проигнорировать повестку третьего или четвертого вида - повестку-призыв в ВСУ и мобилизационное распоряжение - грозит более серьезное наказание. Когда человек прошел медкомиссию и его признали годным к военной службе, но он не явился в военкомат, наступает уголовная ответственность. В соответствии со ст. 336 Уголовного кодекса Украины уклонение от призыва на службу в период военного времени наказывается лишением свободы от трех до пяти лет.

Задерживать военнообязанных в случае, если они нарушили законодательство о мобилизационной подготовке и мобилизации, могут сотрудники Национальной полиции, которые доставляют нарушителя в территориальный центр комплектования.

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