Подробный гороскоп поможет вам лучше понять свои сильные и слабые стороны в следующем году.

Мольфар Макс Гордеев эксклюзивно для УНИАН рассказал, что ждет все знаки Зодиака в Новом 2024 году по китайскому гороскопу. Узнайте полную информацию по году своего рождения.

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Овен - гороскоп по году рождения

Крыса

Видео дня

Крыс в 2024 году посетит идея об открытии собственного бизнеса. Уверяю вас, это не лучшая идея. Пока что надо сосредоточить усилия на карьере по найму. Если полностью отдаваться работе, появится возможность приличного заработка. Рассматривать мысль об открытии своего дела можно будет позже, в более благоприятный для этого год.

Бык

Быков в начале 2024 года ожидает бурная личная жизнь, а вот с деньгами могут возникать проблемы. К осени ситуация уравновесится. Чтобы финансы поступали регулярно и в достаточном количестве, необходимо изменить тактику поведения. Быкам нужно стать более гибкими. Это поможет наладить отношения с коллегами и начальством.

Тигр

Овны, рожденные в год Тигра, вдвойне амбициозны и подвержены риску. В 2024 году эти черты характера пойдут им на пользу. Представителей знака ждет большой успех, если они решатся сменить род деятельности. Впрочем, те, кого все устраивает, могут оставаться там, где они есть, не переходя на новый уровень.

Кролик

Для кроликов грядущий год обещает быть интересным. Судьба даст им шанс на новые знакомства и расширение сферы досуга. В сознании кроликов закрепится мысль: Жизнь одна и надо прожить ее максимально ярко. Но самоконтроль терять, все же, не стоит, иначе до конца года можно осознать, что ресурсы были потрачены не на те цели.

Дракон

Овнам, родившимся в год Дракона, повезет больше, чем другим. Успехи в карьере будут гармонично сочетаться со счастьем в личной жизни. Если до этого вы чувствовали себя отстающим, появится шанс опередить других. Вас ждет много интересных знакомств. Не пропустите людей, присутствие которых сделает ваш мир лучше.

Змея

Змеи отличаются незлагидным, сложным характером. Дракон может усилить эти качества. Держите себя в узде. Негативные проявления могут оттолкнуть окружение. В результате вы рискуете получить проблемы на работе и в личной жизни. Улучшить характер можно, освоив навыки самоконтроля и повысив осознанность.

Лошадь

Лошади захотят вложиться в новое хобби, выбранное занятие пойдет на пользу их саморазвитию. Тяга к новизне этим не ограничится. Представители знака будут активно знакомиться с людьми. Полезные знакомства пригодятся позже для усиления позиций в карьере и бизнесе. Одиночки в 2024 могут встретить верного спутника жизни.

Коза

Рожденные в год козы отличаются высокой активностью, деловитостью, решительностью. Эти качества станут залогом успеха в различных сферах. Весной представителей знака ждет взлет в карьере. Козы настолько ярко проявят себя, что затмят всех конкурентов. Освоение дополнительных навыков поможет продвижению.

Обезьяна

Обезьянам в 2024 году очень захочется быть активными и заметными. Однако звезды советуют вести себя тише. В год Дракона у обезьян возрастает риск получения травм. Это может быть напрямую связано со спортом. Выберите для себя спокойные виды физической активности. Можно заняться скандинавской ходьбой, плаванием, пилатесом.

Петух

Петухи в год Дракона почувствуют себя везунчиками. Их ожидают денежные поступления, приятные знакомства, интересные открытия. Прожив этот период насыщенно и интересно, вы сможете почувствовать себя на ступень выше. Многие захотят улучшить свою физическую форму и внешность, приобрести новые навыки.

Собака

У собак все будет хорошо. Но им захочется большего. Представители знака сконцентрируют свое внимание на материальной сфере. Всем, кто хочет увеличить свой доход, придется подумать о новой работе. Желательно, чтобы род деятельности кардинально отличался от того, чем приходилось заниматься до этого.

Кабан

У кабанов обострится интерес к противоположному полу. Эти люди будут много времени уделять работе над собой, стремясь к улучшению. Достигнутая в результате привлекательность даст уверенность в собственных силах. Однако помните, количество поклонников и поклонниц не всегда переходит в качество. Сосредоточьте внимание на одном претенденте, который покажется самым достойным.

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Крыса

Для крыс в 2024 году главный акцент будет сделан на сфере работы и денег. Тем, кто вынашивает планы о создании собственного бизнеса, я рекомендую пока отложить начинания. Постарайтесь сосредоточить усилия на своей основной работе, это принесет хорошие плоды. Так вы сможете увеличить свои доходы. Наконец появится возможность не только тратить, но и откладывать деньги.

Бык

Быки могут долго терпеть, но потом впадать в ярость. Огненный темперамент Дракона способствует таким проявлениям. Постарайтесь контролировать свой нрав в отношениях с коллегами и начальством. Звезды запланировали для вас карьерный рост. В личной жизни тоже проявляйте себя доброжелательно, тогда отношения с партнером подарят ощущение счастья.

Тигр

Тиграм в год Дракона стоит контролировать свой финансовый поток. Весной они могут столкнуться с материальными трудностями. К лету ситуация наладится, но это потребует упорного труда. Проявите благоразумие и терпение. Помните, что на смену черной полосе всегда приходит белая.

Кролик

Кролики в последнее время ловят себя на том, что им хочется попробовать в жизни что-то новое. В год Дракона судьба предоставит им такой шанс. Заведите себе хобби, о котором давно мечтали. Велика вероятность того, что в дальнейшем освоенное занятие станет делом всей вашей жизни.

Дракон

Тем, кто родился под знаком Дракона, будет покровительствовать сам талисман года. Эти люди переживут настоящий расцвет, будут находиться на пике своих физических и умственных способностей, что многократно усилит их обаяние. Ожидайте взлета по карьерной лестнице. Плоды труда можно будет пожинать во второй половине 2024 года.

Змея

Змея считается отдаленным родственником Дракона. Покровитель поможет чувствовать себя спокойно и уверенно в течение всего года. Положение дел тоже будет стабильным. Змеям не угрожают проблемы с деньгами, отношениями и карьерой. Все, чего они захотят, будет приходить легко.

Лошадь

Лошадям захочется в наступающем году красивых отношений, романтики, страсти. Дракон обеспечит им новые знакомства. Но вот удержать баланс в паре будет непросто. Всему виной неукротимый характер тех, кто родился в год Лошади. Для обретения личного счастья постарайтесь находить компромиссы.

Коза

Козы славятся импульсивным характером и часто сами создают себе проблемы. В 2024 году самое время заняться работой над собой и стать лучше. Нежелание меняться приведет к возникновению конфликтов с коллегами и близкими. Ссоры, претензии, обиды - откажитесь от этого, и жизнь засияет новыми красками. Давно замечено, стоит изменить себя, как сразу меняется мир вокруг.

Обезьяна

Обезьяны довольно любознательны и жизнерадостны от рождения. Дракон сделает их жизнь интересной, подбрасывая приятные сюрпризы в первом полугодии. Вторая половина года обезьянам понравится меньше. В этот период возможны проблемы с деньгами. Понадобится сделать усилие, чтобы найти выход. Так что не расслабляйтесь.

Петух

Петухов в следующем году ждут деловые знакомства. Новые связи помогут ускоренно строить карьеру. Закономерным результатом станет улучшение материального положения. Не будьте высокомерны с другими людьми, возможно, они вам еще понадобятся. В любовной сфере дела останутся на прежнем уровне, и это замечательно. Не забывайте, лучшее-враг хорошего.

Собака

Для Собак в год Дракона наступит интересное время. Им захочется получить новые впечатления, отправившись в путешествие. Не стоит себе отказывать в этом желании. Дальние поездки станут отличным поводом испытать себя и сделать важные открытия. Вы сможете выявить в себе качества, о которых не подозревали, и улучшить отношения с окружающими.

Кабан

Кабанам придется прокачать себя сразу в нескольких направлениях. Обязательно измените имидж, изменив прическу и другие детали внешнего вида. Стоит подумать и о тех сферах, в которых не клеятся дела. Добиться улучшения положения вы сможете, изменив стратегию действий. Почитайте нужную литературу. А вот тратить деньги на курсы по самосовершенствованию не стоит.

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Крыса

В весенние месяцы крысам придется поволноваться за свое положение на работе. Но благодаря хитрости и некоторому коварству они выйдут сухими из воды. Во второй половине года профессиональная сфера крыс снова станет стабильной. Они даже смогут увеличить свой доход.

Адекватно отвечать на вызовы-основная стратегия крыс следующего года. Эти харизматичные личности смогут добиться своего, в нужный момент проявив настойчивость, которая им свойственна.

Бык

Быки смогут почувствовать себя любимцами фортуны. Их жизнь будет благополучной во всех сферах. Материальные блага будут приходить легко, благодаря поддержке близкого круга.

Надо лишь проявлять эмпатию и отвечать взаимностью тем, кто вам помогает. Характеры Дракона и быка имеют много общего, что только поможет проявлению сильных качеств.

Тигр

Тиграм не стоит отлучаться из дома в первые месяцы года, поездки лучше отложить. Связано это с тем, что могут поступать интересные предложения по работе. Впрочем, это вопрос приоритетов.

Если какие-то дела окажутся для вас важнее карьеры, смело отправляйтесь в путь. Во Вселенной не бывает ничего случайного. Дракон сможет предложить Тиграм различные варианты их будущего. Останется лишь сделать правильный выбор.

Кролик

У кроликов акцент сместится на сектор любви и отношений. Они и рады бы уделять больше времени реализации, но личная жизнь будет отнимать все свободное время. Благодаря этому отношения в паре укрепятся.

А вот для рывка в карьере и открытия бизнеса 24-й год станет не лучшим периодом. Мощный и сильный Дракон будет подавлять осторожного Кролика и вызывать в его голове противоречие. На помощь вам в трудных ситуациях придет интуиция, голос которой желательно слушать.

Дракон

Д раконам стоит заранее привести себя в форму. Впереди их ждет продуктивный период, закладывающий семена на долгие годы. Если постараться, успех в карьере обеспечен. Гороскоп лишь призывает чаще оглядываться по сторонам.

Конкуренты не дремлют и могут выхватить из рук кусок сладкого пирога. Ничего не поделаешь. За место под солнцем во все времена приходилось воевать. Тем, кто родился в год Дракона, тотемное животное окажет всяческую поддержку, чем стоит непременно воспользоваться.

Змея

Змеи только на вид кажутся опасными. На самом деле их отличительная черта - мудрость. Именно это качество позволит представителям знака вовремя избегать опасностей, подстилать соломку и ладить с окружением.

Такая стратегия в 2024 году пригодится, ведь принесет змее благополучие во всех сферах жизни. Это будет трансформационный период, настроиться на который лучше заранее. Чаще слушайте свой внутренний голос и избегайте внешнего воздействия.

Лошадь

Рожденные в Год лошади люди слишком чувствительны. Из-за этого им приходится страдать от психосоматических заболеваний. В 2024 году эта проблема остается актуальной.

Эмоциональным личностям следует избегать стресса и освоить техники релаксации. При таком подходе удастся сохранить здоровье. талисман года будет способствовать тому, что окружающие заметят и признают ваши таланты.

Коза

Коз ждет прорыв. Но произойдет это лишь в том случае, если прислушаться к зову души и заняться наконец любимым делом. Многих представителей этого знака ожидает смена работы, причем это будет кардинально новый вид деятельности.

Личности с амбициями смогут занять руководящие места. Дракон поможет козе в реализации ее способностей и приобретении новых полезных связей. Но не стоит при этом расслабляться и снижать уровень работоспособности.

Обезьяна

Обезьянам я советую держаться своей "стаи". Именно близкие по духу друзья и соратники подставят плечо в трудной ситуации. Тем самым можно будет избежать финансовых потерь. Бизнес может оказаться под угрозой краха, но благодаря поддержке выстоит.

Во второй половине года для Обезьян будет актуальной повестка дня по изменению рода деятельности. Дракон будет хорошим помощником в делах, если самим проявлять инициативу и меняться к лучшему.

Петух

Петухам звезды обещают успешный старт в бизнесе при условии, что те взвесят все "за" и "против". Только составив бизнес-план, получится выйти на ожидаемый уровень доходов. Если нет уверенности в собственной компетенции, можно обратиться к помощи специалистов.

При грамотном подходе прибыль будет получена очень быстро. С подачи Дракона Петухов ожидают определенные испытания. Но все закончится хорошо, если проявить готовность к переменам.

Собака

У собак семейное счастье и профессиональный успех будут дополнять друг друга. Я обещаю рост доходов. Кого-то даже ждет пополнение в семье. Если вам пришлось уйти в декрет, постарайтесь не задерживаться дома, иначе прибыльное место работы займет кто-то другой.

Те, кто состоит в браке, смогут укрепить свои отношения. Дракон наделит представителей знака мощной энергией и динамичностью. Стоит заранее настроиться на смену событий и умение вписаться в них как можно лучше. Дружелюбие Собаки поможет находить контакт с окружающими.

Кабан

Кабанам лучше не проявлять активности в будущем периоде. Что бы они ни сделали в 2024 году, это может обернуться досадной неудачей и неприятностями. Звезды намекают, что лучше "поймать дзен" и смотреть на все происходящее философски.

Иногда плыть по течению полезнее, чем стремительно бежать, размахивая руками. Дракон привнесет в жизнь свиньи некоторую долю неопределенности и часто будет ставить ее перед выбором. Зато не останется места для скуки. Мой совет - станьте гибче и всегда думайте о последствиях своих поступков.

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Крыса

Крысам представится блестящая возможность продвинуться по карьерной лестнице. Из-за этого в их жизни будет немало напряженных моментов, может страдать личная жизнь. Чтобы избежать недоразумений в семье, чаще проводите время вместе по выходным.

Бык

Быки обретут небывалое доселе очарование в глазах противоположного пола. Их успеху будут завидовать, появится немало шансов для обновления и расширения круга знакомств.

Тигр

Большинство тигров в этом году почувствуют тягу к смене рабочих мест. Это благоприятный период для того, чтобы начать собственный бизнес, устроиться на новую должность. Успех ожидает во всех деловых сферах, но особенно повезет тем, кто занят на производстве и в транспортной отрасли.

Кролик

Кроликам рекомендуется больше времени уделять вопросам здоровья и эмоциональной сферы. Важно следить за питанием, заниматься спортом, не игнорировать диспансеризацию. Хороший период, чтобы привести в порядок вес, пролечить хронические патологии.

Дракон

Драконы получат поддержку в решении своих проблем со стороны близких, родственников, друзей и даже посторонних людей. Она позволит избежать финансовых потерь и значительно укрепить веру в себя. В конце года обязательно уделите время здоровью, возможно, сорвете развитие хронического заболевания.

Змея

Змеи почувствуют тягу к авантюрам, захотят отправиться в путешествие, покорить Эверест, вложить все деньги в какой-нибудь инновационный проект, расстаться, жениться или выйти замуж за первого встречного. Что из этого принесет успех, покажет время. Не рубите сгоряча старые связи, все может измениться в одно мгновение.

Лошадь

Лошади, напротив, как никто будут следовать сложившимся привычкам, из-за чего могут поддаться скуке и апатии. Учитесь развлекать себя сами, если жизнь не спешит баловать свежими впечатлениями: больше отдыхайте, меняйте обстановку, не стесняйтесь первыми знакомиться с людьми.

Коза

Козам тоже станет скучновато и это повлияет на дальнейшие жизненные планы. В середине года неудержимо потянет уехать в дальние страны. Возможно, не просто на отдых, а насовсем. Подумайте и по-настоящему оцените свои ресурсы для таких глобальных изменений в жизни.

Обезьяна

Обезьяны этого года-просто провокаторы интриг и бури страстей. Их ждет страстный роман, героем которого может стать совершенно неподходящий, на первый взгляд, человек. Тем сильнее разгорится тяготение. Финал истории непредсказуем, на всякий случай подстелите соломки и изредка включайте голову.

Петух

Собственный бизнес в этом году может стать убыточным. Если в планах - открытие нового дела, подождите до 2025 года, а сейчас лучше пока развиваться там, где все стабильно. Не спешите жечь мосты и уходить с работы в никуда, это чревато проблемами и застоем.

Собака

Собаки могут столкнуться с проблемами там, где меньше всего этого ожидают. Подводные камни подстерегают в самых будничных делах, семейных вопросах, отношениях с друзьями. Возможен временный застой в карьере. Серьезного дефицита финансов не предвидится, но в расходах нужно быть аккуратнее, чтобы не остаться без денег в неподходящий момент.

Кабан

Кабанам представится возможность помириться с давними недоброжелателями и найти новых надежных друзей. Поводом к этому могут быть совместные поездки, решение общих проблем. Рекомендуется не размениваться на разного рода мелочи, не пренебрегать отношениями с близкими ради сиюминутной выгоды.

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Крыса

Обратите внимание на отношения с близкими людьми. Возможно, кто-то из них оскорблен вашим невниманием или боится сказать о назревшей проблеме. Разговоры помогут в решении множества проблем, но важно занимать равные позиции в диалоге. Первая половина года подойдет для снижения веса, изменений во внешности, обновления гардероба. Если вы одиноки, то ближе к середине лета стоит занять активную позицию, не надеяться на то, что прекрасный незнакомец сам постучится в дверь и действовать! Вам помогут харизма, уверенность в себе и оптимизм. Стоит остерегаться сплетен со стороны коллег, знакомых и бывших приятелей. Вполне вероятно, что они захотят настроить против вас кого-то значимого.

Бык

Ловите свой момент удачи! Первая половина года-тот период, когда медлить и слишком долго раздумывать просто нельзя. Идти на совсем рискованные авантюры не стоит, но и медлить с важными решениями тоже. Постарайтесь почаще отдыхать на природе в промежутках между новыми свершениями. Родителям или другим старшим родственникам также потребуется больше поддержки и внимания, чем обычно. Постарайтесь отказаться как минимум от одной вредной привычки.

Тигр

Ключом к успеху этого года станет ваш оптимизм, чувство юмора и умение сохранять самообладание в любой ситуации. Конфликты со знакомыми могут вспыхивать по совершенно смешным поводам, но они не приведут к серьезным и длительным спорам, особенно если начать относиться к чувствам других людей внимательнее. Октябрь-ноябрь хорошо подходят для ремонта, обновления интерьера и гардероба, дорогих запланированных покупок.

Кролик

Ваша интуиция и умение тонко чувствовать ситуацию станут настоящими помощниками, особенно во второй половине года. Даже вы сами не всегда сможете обосновать логически принятые Вами решения, но они окажутся правильными. Время расставит все на свои места. Дети и младшие родственники могут особенно нуждаться в вас, особенно весной и в конце года. Постарайтесь дать им необходимое внимание и поддержку.

Дракон

Первые два месяца могут показаться непростыми. Но через это нужно пройти, чтобы по-настоящему ощутить вкус успеха и великих достижений. Уже к марту дела пойдут значительно лучше, а у вас появится время перевести дух и подвести первые промежуточные итоги. Будьте внимательнее, раскрывая личную информацию о себе малознакомым людям. Ближе к осени повышается риск стать объектом сплетен. Год благоприятен для того, чтобы завести домашнее животное.

Змея

Если вы давно хотели заняться чем - то новым, сменить сферу деятельности, монетизировать хобби-сейчас самое время. Удача будет благосклонна к вам, если вы будете достаточно активны, деятельны и энергичны. Не стоит жалеть времени на продвижение своих услуг или себя как профессионала в целом. В отношениях особенно важно проявить мудрость, чувство такта и умение вовремя промолчать. Июль-август прекрасно подходят для кардинальных изменений образа и стиля.

Лошадь

Работать придется много, но очень важно удачно спланировать свой жизненный график и не допустить переутомления. Помните, что перерывы только повышают вашу продуктивность и сводят шанс выгореть до минимума. Если летом или в начале осени у вас получится уйти в отпуск, стоит провести хотя бы день на природе. Ближе к концу года стоит разнообразить свою жизнь: найти новое хобби, познакомиться с кем-то интересным или поставить себе очередную цель.

Коза

Очень важно отделять ценные и добрые советы окружающих от завистливых высказываний и попыток сбить вас с толку. На помощь придет интуиция и умение разбираться в людях. Ближе к лету не помешает некоторая встряска: перемены в целом пойдут на пользу. Возможно, вы решитесь на то, о чем давно мечтали, но сомневались и откладывали. Осенью стоит особенно внимательно относиться к своему здоровью.

Обезьяна

Недостаток общения может погрузить вас в уныние. Чтобы избежать его, стоит позаботиться о расширении круга знакомств. Можно попробовать восстановить контакт и со старыми приятелями. Во второй половине года вас ждет большая удача, если вы не потеряете свой шанс и не усомнитесь в себе. Лето хорошо подходит для переезда. Любые вопросы, связанные с документами, будут решаться удачнее всего в сентябре-октябре.

Петух

Высокая самооценка-это хорошо. Но в этом году вам придется доказать, что она обоснована, и прежде всего само себе. Почувствовать свою ценность и значимость можно, решившись на начало интересного и сложного проекта в любой жизненной сфере. Вашим братьям и сестрам, а также друзьям примерно одного с вами возраста понадобится поддержка, тем более, что деятельно поблагодарить вас они смогут в этом же году. Стоит быть осторожнее с высказываниями в процессе общения на острые темы.

Собака

Ваше умение налаживать контакты и связи пригодится как никогда уже этой весной. Это в значительной степени поможет вам перейти на новый уровень успеха и, возможно, дохода. Год благоприятен для заключения брака и планирования ребенка. Дорогие покупки и изменения во внешнем виде будут удачными, но стоит подходить тщательнее к принятию подобных решений в этом году. Поездки пройдут лучше во второй половине года. Если вы планируете смену работы, то самыми удачными месяцами станут март и октябрь.

Кабан

Вашему умению обучаться и адаптироваться к различным условиям можно только позавидовать! Год будет богат на перемены. Выйти из любой ситуации с высоко поднятой головой и оказавшись в плюсе поможет также поддержка со стороны давних знакомых, коллег и второй половинки. Самое главное - вовремя принять эту помощь, не отказываясь от нее из-за обостренной гордости. Год очень удачен для смены профессии или расширения своих навыков, повышения квалификации. Любые завязавшиеся знакомства будут удачными и взаимовыгодными.

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Крыса

Акцент крыс в 2024-м должен быть на собственном здоровье. стоит заранее провериться на наличие заболеваний в начале года. Совет звезд пройти диспансеризацию в январе особенно актуален для вас. От самочувствия зависят и все остальные сферы. Те, кто чувствует себя здоровым и полным сил, смогут достичь любых вершин.

Бык

Быкам не стоит впадать в уныние из-за трудностей с деньгами в марте. Лучше удвоить свое упорство в профессии, тогда положение выровняется быстрее. Постарайтесь на сто процентов использовать свои профессиональные навыки или даже улучшить их, получив дополнительное образование. К середине лета все нормализуется. Денег будет хватать на отдых, развлечения и необходимые покупки.

Тигр

Амбициозные тигры начнут подумывать о том, чтобы открыть собственный бизнес. Я не советую делать этого в год Дракона. Лучше удвойте свои усилия на постоянной работе. Такое рвение заметит начальство. Вам могут прибавить зарплату или повысить в должности, что тоже ведет к финансовым улучшениям.

Кролик

Для кроликов будет актуальной сфера коммуникаций. Их ждут многочисленные знакомства. Новые люди смогут стать друзьями или коллегами по работе. Постарайтесь со всеми найти общий язык. Построенные связи могут благоприятно сказаться на карьере и личной жизни. Помните, что все в этом мире мы получаем через других людей.

Дракон

Драконам не стоит цепляться за старое, особенно в сфере карьеры. Если не поменять работу, материальное положение может ухудшиться. Не стоит бояться перемен, отнеситесь к ним, как к чему-то неизбежному. Возможно, придется кардинально изменить вид деятельности, чтобы вернуть в свою жизнь финансовую стабильность.

Змея

Многие Змеи давно подумывали о том, чтобы превратить свое хобби в работу. Год Дракона дает прекрасную возможность воплотить задумки в жизнь. Если вы были заняты поиском назначения, то наверняка знакомы с информацией о том, что реализованная миссия человека приносит ему хорошие деньги. Ничего не бойтесь, у вас все получится.

Лошадь

Для Лошади год Дракона будет благоприятным, особенно в денежной сфере. Вы сможете получить неплохую прибыль. В конце весны вашему вниманию потребуется собственное здоровье. поберегите силы, сходите к врачу, если что-то беспокоит. В это же время стоит избегать сомнительных предложений, к росту доходов они не приведут.

Коза

В январе и феврале козы могут стать жертвой мошеннической схемы. Следует быть готовыми к такому развороту дел и заранее выработать тактику поведения. Предложения заработка, не вызывающие у вас доверия, лучше игнорировать. Дракон доброжелательно относится к козе и оберегает ее от возможных проблем.

Обезьяна

Обезьян ожидают большие перемены в личной жизни. Многие из них смогут, наконец, встретить надежного партнера и стать счастливыми. В карьере тоже будет все хорошо, если держать в узде свой непримиримый нрав. Помните, что другие люди не обязаны подстраиваться под ваши требования. Учитесь равноправному партнерству с коллегами.

Петух

Петухи смогут в полной мере проявить ту активность, которая им свойственна. Год Дракона благоприятен для открытия собственного бизнеса людьми этого знака. Особенно не стоит бояться перемен тем, кто работает на ненавистной работе и испытывает нехватку финансов. Свое дело сделает вас успешными, начните с первого шага.

Собака

Собакам важно иметь рядом верного и надежного партнера. Год Дракона подарит возможность встречи именно с таким человеком. Вас будут не только любить, но и оберегать от жизненных бурь, невзгод, агрессии. Не исключено, что партнер захочет улучшить ваше материальное положение.

Кабан

У кабанов большой риск совершения необдуманных трат. Чтобы не пустить деньги по ветру, постарайтесь экономить средства. Если вам захочется отдохнуть, выберите компромиссный вариант, купив путевку на менее престижный курорт. Те, кому актуальна покупка недвижимости, смогут это сделать до конца года.

Весы - гороскоп по году рождения

Крыса

Крысам гороскоп рекомендует отдохнуть от бесконечной рутины. Когда вам предложат заняться чем-то новым и интересным, не отказывайтесь, даже если кажется, что времени совсем нет. Если предложений извне не поступает, начните воплощать в жизнь давнюю мечту. Звезды вас только поддержат! В январе и марте у одиноких крыс есть шанс встретить человека мечты. Главное-не сидеть сложа руки. Выходите из дома, общайтесь, и судьба пойдет вам навстречу.

Бык

У быков во второй половине года могут возникнуть проблемы на работе: возможна необоснованная критика от начальства и недоразумения с коллегами. Если вы давно задумывались о смене места работы, не откладывайте. Если увольнение в планы не входит, пустите в ход свои дипломатические способности. Тогда уже через несколько месяцев все наладится. И не зацикливайтесь на неприятных мелочах, гороскоп сулит много поводов для улыбки.

Тигр

Весам больше не придется работать без сна и отдыха, чтобы свести концы с концами. Летом придется крупно потратиться, но затраты окажутся весьма приятными. Они могут быть связаны с покупкой недвижимости, путешествием или вкладом в образование. В любом случае год наполнят яркие эмоции и незабываемые события. Влюбленным Весам Тиграм гороскоп рекомендует не торопить события. И не пренебрегайте заботой о здоровье!

Кролик

Кроликам судьба подбросит интересное предложение в профессиональной сфере, что позволит им поправить материальное положение. Весной велик риск подвергнуться импульсивным порывам и пуститься берега. Весы, не теряйте голову, иначе рискуете испортить отношения с друзьями, коллегами или родственниками. Относительно последних-будьте терпимы и не пытайтесь доказать правоту всеми возможными способами. В середине осени можно расслабиться и уделить внимание здоровью.Подумайте о поездке в санаторий.

Дракон

Стабильность-лучший выбор весов драконов в 2024. старайтесь кардинально не менять сферу деятельности и не вкладывать все средства в дорогостоящие покупки. Если хочется что-то перестроить, делайте это постепенно и без надрыва. В начале года Весы могут почувствовать упадок сил и нехватку энергии. Не паникуйте - к весне состояние нормализуется. А чтобы поток энергии и вдохновения не пропал, чаще выбирайтесь на природу, ешьте больше сезонных фруктов и овощей.

Змея

Весы, самое время реализовать давние желания: посетить новую страну, сделать увлечение делом жизни, прокачать какие-то навыки. Дерзайте! Тогда судьба снова и снова будет подбрасывать новые шансы. Главное-адекватно оценивать возможности и не терять благоразумия. В начале года возможны крутые перемены в личной жизни, а летом - взлет по карьерной лестнице. Март и апрель - подходящие месяцы, чтобы начать решение запущенных стоматологических проблем.

Лошадь

В 2024 году гороскоп обещает Весам слишком много соблазнов. Поддавшись им, вы рискуете не заметить, как теряете контроль над расходами. А сейчас это крайне нежелательно. Во всем остальном год пройдет достаточно спокойно и подарит множество теплых воспоминаний. Если вас не устраивает, как складывается жизнь, займитесь переоценкой ценностей. Без сожаления расставайтесь с прошлым, которое стало обузой.

Коза

Дракон подарит Козам новые возможности. Вы найдете много друзей, а некоторые Весы полностью изменят круг общения. В 2024 году появятся шансы реализовать свой потенциал и продемонстрировать таланты. Принимайте и подробно изучайте все новое, что предлагает жизнь, и тогда сможете достичь успеха! Сложностей будет немало, но с испытаниями вы справитесь. А вот в личной жизни Весов кардинальных изменений не ожидается.

Обезьяна

Год Дракона прекрасно подойдет для начала собственного дела или поиска нового места работы. Тщательно проверяйте и анализируйте каждое предложение. Смело и без сожаления отказывайтесь от сомнительных вариантов, обещающих легкий заработок. Это может оказаться неприятной авантюрой. Летом одиноких обезьян захлестнут романтические чувства. Не стоит им сопротивляться и идти наперекор судьбе.

Петух

Гороскоп на 2024 год у петухов довольно спокойный и приятный. Будет много свободного времени, которое без зазрения совести можно посвятить любимым занятиям. Весы, запомните простое правило: все нужно чинить вовремя. Это касается и здоровья, и техники. Постоянное игнорирование проблем рано или поздно приведет к серьезным затратам. И присмотритесь к своему окружению - кто-то из друзей уже давно сгорает от зависти.

Собака

Весам-Собакам стоит уделить внимание личной жизни. Если никак не удается найти общий язык с партнером, достаточно слегка утихомирить свой характер и научиться слушать. Для многих 2024 окажется трансформационным годом. Следите за самочувствием и не пытайтесь охватить все и сразу. Весам, возможно, придется проводить много времени в одиночестве. Научитесь ее ценить, и тогда сможете получить истинное удовольствие от происходящего.

Кабан

Звезды помогут Кабанам расстаться с надоевшим и нелюбимым. Не бойтесь разворачиваться на полпути, если не находите смысла и радости в выбранной дороге. В начале года постарайтесь определиться с планами. Лучше концентрироваться на чем-то одном, а не разбрасывать энергию на суету и мелочи. Закрывая одну цель, можно смело переходить к новой. Летом Весам захочется расслабиться и отдохнуть, но гороскоп рекомендует сосредоточиться на карьере. Отдохнуть и в полной мере насладиться отдыхом удастся не раньше сентября.

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Крыса

Крысы могут чувствовать разочарование в своих партнерах или близких друзьях. Способствовать этому будут определенные события, произошедшие в начале года. Возможно, пришло время отказаться от иллюзий, и это неплохо. Заодно крысам придется изменить взгляд на многие вещи. Трансформация пройдет менее болезненно, если вы не будете ей сопротивляться.

Бык

Одиночки, рожденные в год Быка, осознают потребность в построении отношений. Не все придут к этому моменту в лучшей форме. Некоторым придется поработать над своим имиджем - приобрести модную одежду, снизить лишний вес. Дамам не помешает поход в салон красоты на приятные процедуры. Обретя уверенность в себе, можно будет смело завязывать знакомства. Улучшения внешности не помешают и семейным людям.

Тигр

Тигры раскроют в себе потенциал управлять собственным бизнесом. Дракон удвоит их уверенность в себе. Трогаться в путь можно тем, кто давно вынашивал соответствующие планы. Талисман года поможет удачному старту. Результатом станет хорошая прибыль и новый уровень жизни. Для развития любому человеку требуется масштабирование. Ваше время пришло.

Кролик

В природе кролики выживают, благодаря своей способности убегать. В мире людей так не получится. Чтобы отношения в коллективе способствовали карьерному росту, кроликам придется проявить дипломатию. Проанализируйте свою тактику поведения и внесите в нее коррективы. Если оставить все как есть, руководство у вас разочаруется.

Дракон

Драконов ждет интересный период. В 2024 году их ждут путешествия, новые увлечения, связанные с искусством пения и танца. Подумайте о том, чтобы записаться в танцевальную группу, где вы сможете раскрыть свои способности. В сфере карьеры и любви все останется на том же уровне. Даже если изменения постучат в дверь, они будут положительными.

Змея

Талисман года будет во всем помогать Змеям. Главные события 2024 года состоятся в любовной сфере. Крепкие пары смогут еще больше углубить свой союз. Те, кто находился в поисках, найдут гармоничные отношения. Благодаря своей мудрости, змеи завоюют уважение со стороны партнера и сами будут готовы идти ему навстречу.

Лошадь

У лошадей в год Дракона появляется возможность легкого заработка. Они смогут получить большую сумму, не прилагая усилий, например, выиграв в лотерею. Участвуйте время от времени в розыгрыше призов. Возможно, именно вас фортуна захочет сделать счастливчиком. Важно верить в свою звезду, тогда шансы удвоятся.

Коза

Если кто-то из Коз не общается с родственниками из-за конфликтной ситуации, самое время добиться примирения. Займите активную позицию-сделайте первый шаг. В этом проявится ваше великодушие. Восстановление отношений подарят вам ощущение теплоты и гордость за свой поступок. Подобный опыт может не раз пригодиться в дальнейшей жизни. Кардинально изменить свой характер Козам вряд ли удастся.

Обезьяна

У обезьян появится потребность реализовать свой родительский потенциал. Молодые пары всерьез задумаются о появлении ребенка. У одиночек на первый план выходит поиск партнера. Где же вам встретить своего человека? Я предложу направиться в общественные места - клубы, кафе, кинотеатры, концертные залы.

Петух

Петух-мастер создания конфликтных ситуаций. Проблема останется актуальной и в 2024 году. Этим задиристым личностям стоит пересмотреть свое поведение и реагировать мягче. Особенно важно вернуть в мирное русло отношения с партнером. Семейное гнездо должно быть похоже не на поле брани, а на тихую гавань.

Собака

Год Дракона подарил Собакам личную реализацию. Если вы давно питали интерес к творчеству, самое время двинуться вперед. Хобби в виде занятий вокалом, игры на инструментах, съемки роликов вполне может стать вашей профессией, приносящей приличные деньги. Если вам сложно двигаться в одиночку, найдите попутчиков.

Кабан

Кабаны могут похвастаться тем, что имеют верных друзей. В 2024 году поддержка близких людей может пригодиться. Осенью Кабанов ожидают финансовые трудности. У вас будет возможность проверить своих друзей на преданность делу и готовность помочь. Не волнуйтесь, черная полоса не продлится долго. Совместными усилиями можно легко справиться с любыми проблемами.

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Крыса

Крысам 2024 год не принесет значимых изменений. Им будет так же хорошо, как и в 2023 году. Материальный достаток принесет любимое дело. Отношения с партнером дадут ощущение наполненности и гармонии. В какой-то момент рожденные в год Крысы могут даже заскучать. Задумайтесь, разве стабильность и благополучие - это плохо?

Бык

В год Дракона внимание Быков может распыляться. Звезды советуют им сосредоточиться на работе. Как бы ни хотелось отправиться в путешествие, лучше отложить поездки на поздний срок, иначе можно упустить шанс продвинуться по карьерной лестнице. Вложенные усилия с лихвой окупятся. Во второй половине года Быки будут купаться в деньгах.

Тигр

В начале года тигров ждут определенные испытания. Близкие люди дадут повод усомниться в них. Не стоит переживать из-за возникшего разочарования. Во втором полугодии Дракон подарит Тиграм шанс на интересные знакомства. Новые друзья в дальнейшем могут стать партнерами по бизнесу. В любом случае, возникшие связи окажутся полезными.

Кролик

Кроликов в 2024 году потянет на самосовершенствование. Изменения в первую очередь коснутся внешнего вида. Поменять прическу, одежду и макияж будет мало. Кроликам захочется иметь красивое тело. Регулярные походы в спортзал - лучшее, что вы можете сделать для себя в наступающем периоде.

Дракон

Драконы будут находиться под покровительством талисмана года, но, несмотря на это, первые месяцы принесут эмоциональный спад. Подумайте, не слишком ли много времени вы отдаете работе. Я рекомендую подумать о смене занятий и поиске нового хобби. Интересное занятие не даст вам выгорать и испытывать негативные эмоции.

Змея

Змей почувствуют, что настал благоприятный момент для открытия своего дела. Это на самом деле так, но стоит продумать финансовую сторону вопроса. Не вкладывайте в бизнес все, что вы смогли накопить до этого момента. Пусть часть денег останется как подушка безопасности. Любой, кто поднимался высоко, знает, что падение может быть сокрушительным.

Лошадь

Лошади в год Дракона лучше прислушаться к своей интуиции. Тем, кто испытывает внутреннее недовольство, стоит задуматься о смене места работы. В новой сфере деятельности их непременно будет ждать успех, если выбрать дело по душе. Занимаясь тем, что интересно, лошади забудут о своем своенравном характере и предстанут перед окружающими этакими милашками.

Коза

Козы не захотят особо стараться, чтобы получить увеличение дохода в наступающем году. Их интуиция подскажет, что можно вполне положиться на партнера. Звезды действительно поспособствуют этому. Козы хотя бы на некоторое время смогут снять со своих плеч груз ответственности за собственное благополучие. Но не забывайте, за все в этой жизни надо платить.

Обезьяна

Обезьяны-выдающиеся эгоисты, они могут часами заниматься самолюбованием. В 2024 году придется сместить вектор внимания на внешний мир. У вас есть все шансы встретить идеального партнера. Благодаря везению может образоваться прочный союз. Стоит лишь стать менее эгоистичными и научиться идти на компромиссы.

Петух

Для Петухов норма-влезать в конфликтные ситуации, даже если спор не касается их лично. В год Дракона я рекомендую изменить тактику поведения. Задиристость может привести к нежелательным последствиям. Постарайтесь не ссориться с коллегами по работе, иначе вы можете потерять свое место. С начальством тоже лучше не спорить. Потеря работы не лучшим образом скажется на ваших финансах.

Собака

Собаки в год Дракона смогут найти полезные связи. Это поможет в дальнейшем продвинуться по карьерной лестнице. Не избегайте встреч с людьми, которые могут помочь вам в работе. Результатом станет улучшение финансового положения. Вам интересно, где же состоятся новые знакомства? Стоит обязательно отправиться в путешествие, если выпадет такой шанс. Всегда можно сочетать приятное с полезным.

Кабан

У Стрельцов, родившихся в год Кабана, могут возникнуть небольшие проблемы со здоровьем. Чтобы самочувствие не ухудшалось, регулярно проходите обследование. Старайтесь больше отдыхать, правильно питайтесь, наладьте сон. Кроме того, поберегите себя от простуд во время смены сезонов.

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Крыса

Вам необходимо быть более осмотрительными в выборе деловых партнеров, друзей и нового спутника жизни. Не спешите отказываться от прежних связей, возможно, кому-нибудь из близких можно дать второй шанс. Благоприятны дальние поездки и крупные покупки.

Бык

Быкам не стоит в этот период надеяться на случай и доверять деньги случайным проектам. Им благоприятнее пока оставаться в стойле: развивать уже имеющееся, отложив глобальные изменения в делах на потом. Летом и осенью удастся заработать неплохие деньги и порадовать себя в отпуске.

Тигр

Тиграм звезды советуют без сожаления рвать поднадоевшие связи: как в работе, так и в личной жизни. Начало осени для этого-самый благоприятный момент. Не бойтесь поспешных решений, чем быстрее действовать, тем лучше для вашего будущего.

Кролик

Представителям кроликов стоит больше развлекаться и сбавить обороты на работе. Всех денег все равно не получить, да с ними и так все в порядке. Не забывайте о досуге, иначе есть риск нарваться на хронический стресс.

Дракон

Свой год Дракон рекомендует провести в трудах, если есть цель увеличить прибыль и качество жизни. Волшебных преобразований не будет, если лениться, зато тех, кто будет работать, засучив рукава, судьба позабавит и немало.

Змея

Змей ждет потрясающий успех во всем. Одинокие представители знака смогут обзавестись постоянным спутником жизни, бездетные - родить, жаждущие признания на работе - получить неплохие деловые предложения или перспективное место.

Лошадь

Вам нужен длительный отдых и изменение образа жизни. Скорректируйте режим дня, больше спите, наладьте питание. Высок риск обострения хронических патологий, поэтому важно щадить организм и не перегружать нервную систему.

Коза

Коз ждет насыщенное общение, решение семейных вопросов. Может понадобиться помощь близких людей, а некоторым придется помогать. На работе и в быту также ждет немало различных хлопот, как мелких, так и серьезных. В перерывах между делами нельзя забывать и о себе - занимайтесь здоровьем, делайте приятные покупки.

Обезьяна

Создание или укрепление брака выйдет для обезьян на первый план. Возможно рождение или усыновление ребенка, смена места жительства. Работу в этом году менять нежелательно, тем более, что на старом месте изменения также не исключены.

Петух

Серьезно подумайте, как можно приумножить имеющиеся накопления - в конце года у вас вырастут расходы. Можно расширить бизнес, монетизировать хобби, начать экономить. Велики шансы выиграть в лотерею или получить неожиданное наследство.

Собака

Рекомендуется чередовать повседневные рутинные обязанности с периодами расслабления и интересным отдыхом. В середине года накопившаяся усталость может привести к эмоциональному застою, устройте себе профилактику: уезжайте в отпуск, найдите новое увлечение.

Кабан

Целеустремленность и упорство доведут кабанов до завершения всех намеченных планов. Удача будет сопутствовать во всем: от случайных знакомств до построения нового бизнеса или создания семьи. Дерзайте и ничего не бойтесь.

Водолей - гороскоп по году рождения

Крыса

Водолеев, рожденных в год Крысы, ждут полезные знакомства. Необходимые связи многое решают, особенно в вопросах, касающихся карьеры. Дракон покровительствует тем, кто ярко проявляется и ничего не боится. Такая линия поведения даст возможность раскрыться вашим талантам и способностям. Их обязательно оценят по достоинству.

Бык

Быкам близки семейные ценности. Такая стратегия поведения сослужит им добрую службу в 2024 году. В нужный момент близкие люди придут на помощь. Рожденных в год Быка Дракон заставит пересмотреть главные ценности. Не бойтесь менять свои принципы. Благодаря этому жизнь станет более насыщенной и интересной.

Тигр

Тиграм Дракон готовит волнующие приключения в любовной сфере. Завязавшиеся отношения будут иметь все шансы перерасти в серьезную связь. Семейные Водолеи смогут укрепить свой брак. Они наконец осознают, какую ценность представляет партнер, станут менее вспыльчивыми. Работа над отношениями вдохновит вторую половинку на соответствующие действия.

Кролик

Для кроликов капуста вызывает большой интерес. В переносном смысле это тоже работает. Рожденные в год Кролика очень любят деньги. Дракон поможет достичь финансового успеха, главное-не лениться. Расположение звезд в 2024 году указывает на возможные конфликты в коллективе. В этом случае надо положиться на руководство. Начальство сможет найти компромиссное решение, устраивающее всех.

Дракон

Рожденные в год Дракона Водолеи почувствуют себя на гребне волны. Тотемное животное будет способствовать их расцвету. Поскольку ресурсы Водолеев окажутся на пике, им захочется бурных приключений, чтобы выплеснуть излишки энергии. Звезды рекомендуют сдерживать свой пыл тем, кто находится в стабильных отношениях. Иначе получится, как в поговорке: "Что имеем - не бережем, потеряв - плачем".

Змея

Рожденных в год Змеи ждет успех в профессиональной сфере. Начатый в 2024 году бизнес точно пойдет в гору, стоит приложить немного усилий. Амбициозных личностей ждут новые горизонты. Выбирая сферу деятельности, присмотритесь к тем нишам, которые ранее не рассматривали. Не бойтесь менять направление.

Лошадь

Лошади в год Дракона лучше вести себя тише. Пренебрегая этим советом, можно приобрести проблемы со здоровьем. Особенно это касается людей, предпочитающих Экстремальные виды спорта. Предусмотрительность поможет снизить риск получения травм в других сферах у рожденных в год Лошади будет все хорошо.

Коза

Для Коз насущным вопросом станут проблемы в личной жизни. Я рекомендую им поработать над самооценкой. Изменить отношение к себе поможет консультация у психолога. На пользу пойдет также смена стиля-прически, гардероба. Обновив внешний вид, Коза сразу будет чувствовать себя увереннее.

Обезьяна

Обезьян в год Дракона звезды предостерегают от участия в сомнительных авантюрах. Им могут поступать привлекательные на первый взгляд предложения, за которыми ничего не стоит. Вместо того, чтобы стремиться к легким деньгам, прокачайте свои профессиональные навыки, пройдите дополнительное обучение.

Петух

Петухам давно пора сменить окружение. Год Дракона предоставит им такую возможность. У Водолеев, рожденных в год петуха, появятся новые друзья. Предприниматели найдут надежных партнеров по бизнесу. Совместные путешествия только укрепят дружеские связи. Не отказывайтесь от поездки, если представится такой шанс.

Собака

Для тех, кто родился в год Собаки, дружба-не пустой звук. В 2024 году этих людей несколько разочарует их окружение. Не стоит бояться прослыть невежливым, если захочется распрощаться с кем-то из бывших друзей. Пустоту тут же заполнят новые приятные знакомые. Финансовая сфера порадует Собак своей стабильностью. Возможны интересные предложения по работе.

Кабан

У кабанов наступает благоприятный момент для того, чтобы сбылись давние мечты, какой бы сферы это ни касалось. Год Дракона поможет им накопить ресурсы и осуществить желаемое. Главное-не лениться и не останавливаться на полпути.

Рыбы - гороскоп по году рождения

Крыса

Крысы в отношении ко многому смогут изменить свои принципы, избавятся от стереотипов, одержат несколько значительных побед над собой и над другими. Без потерь тоже не обойдется, придется распрощаться с некоторыми людьми, которые раньше называли себя друзьями. Но это тоже окажется к лучшему.

Бык

Быки-из тех представителей Рыб, которым этот год рекомендуется провести в относительном покое. Стабильное положение дел для них окажется выгоднее и полезнее, чем серьезные изменения. Появится много возможностей для отдыха и развлечений.

Тигр

Тигры предпочитают медленно, но настойчиво продвигаться вперед, и это их самая сильная сторона. Грядущий год покажет, что они с полной ответственностью подошли к воплощению своих планов.

Кролик

Вам есть, чем заняться в год Дракона, кроме работы и семейных проблем. В вашем окружении будет много новых лиц, появится несколько выгодных и привлекательных предложений. Хороший период для крупных покупок.

Дракон

Драконам удастся в этом году выпутаться из нескольких сложных деликатных ситуаций, связанных с финансами. Получится расплатиться с кредиторами и даже произвести значительные накопления. В личной жизни тоже все сложится отлично.

Змея

Благодаря природной расчетливости змеи сумеют значительно приумножить свои капиталы, развить бизнес или продвинуться в карьере. В любовных делах возможен некоторый застой, но, занятые финансовыми вопросами, они этого даже не заметят.

Лошадь

Лошади смогут удачно сочетать общественную, деловую и личную жизнь, удачно распорядятся всеми шансами и завершат год буквально на лошади. Главное, не переутомляться, чтобы оставались силы радоваться победам.

Коза

Код будут преодолевать сомнения относительно собственной успешности и привлекательности. Им стоит на некоторое время забыть о гордости, поработать над спорными чертами характера. Иначе множество возможностей просто пройдет мимо носа. А это крайне нежелательно.

Обезьяна

Обезьяны в течение этого года не раз будут с головой нырять в сомнительные проекты и различные авантюры. Это создаст угрозу для их репутации и значительно опустошит кошелек. Подумайте, так ли необходимы вам эти увлечения, не лучше ли заняться чем-то более серьезным. Почаще прислушивайтесь к советам близких людей.

Петух

Петухи получат шанс возродить прежние отношения со старыми друзьями, смогут распутать безнадежные проблемы и буквально рванут вперед во всех смыслах. Им будет чрезвычайно везти во всем, появится много возможностей и положительных впечатлений от жизни.

Собака

Собакам звезды рекомендуют повысить свою квалификацию, как можно лучше освоить учебную программу, прокачать имеющиеся навыки. Грядущий год принесет успех тем, кто совершенствует свои знания на прежнем месте работы. Для перехода на другую время сейчас не очень удачное. Зато это время прекрасно подходит для новых знакомств и отношений.

Кабан

Путешествия на дальние расстояния принесут этим представителям знака огромное количество впечатлений и навеют новые идеи относительно своей жизни. Используйте все шансы, чтобы как следует развеяться в поездке, будьте открыты всему неизведанному, и судьба вознаградит вас.

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