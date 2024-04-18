Не поддерживают это лишь 12% из числа опрошенных украинцев.

Более 74% опрошенных граждан Украины поддерживают идею об отправке на помощь ВСУ военного контингента западных государств-союзников. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, который проводился социологической службой Центра Разумкова с 21 по 27 марта 2024 года.

Вопрос был связан с тем, что в феврале президент Франции Эммануэль Макрон высказал тезис о возможности отправки в перспективе в Украину военного контингента. В частности 48,2% респондентов сказали, что поддерживают эту идею и еще 26,1% - "скорее поддерживают". 12,2% респондентов ответили, что не поддерживают такую инициативу и 13,4% затруднились ответить на вопрос.

В Центре Разумкова отмечают, что идею отправки в Украину военных подразделений западных государств-союзников поддерживает большинство опрошенных в Западном (87%), Центральном (78%) и Восточном (66%) регионах и относительное большинство (47,5%) респондентов в Южном регионе. Не поддерживают соответственно 4,5%, 10%, 19% и 27%.

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Опрос проводился методом face-to-face, было изучено мнение 2020 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Отправка западных войск в Украину: что известно

Как сообщал УНИАН, 26 февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что обсуждал с партнерами вопрос возможной отправки войск в Украину. Он отмечал, что единства в этом вопросе нет.

По данным французской газеты Le Monde, Париж размышлял над этим вопросом как минимум с прошлого лета. В феврале Макрон в узком кругу сказал, что в этом году, вероятно, придется отправить небольшой контингент в Одессу.

Ряд стран НАТО в ответ на заявления Макрона публично отвергли идею отправки войск в Украину.

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