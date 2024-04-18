УНИАН подготовил подборку романтических фильмов от Netflix, которые вы могли пропустить.

Если вам нужно добавить немного романтики в ваши вечера, мелодрамы - именно то, что вам нужно. Мы подготовили подборку фильмов от Netflix, которые уже стали популярными среди киноманов. Эти картины смогут растопить ваше сердце и сделать вечер особенным.

Популярные актеры, интересный сюжет и невероятные истории главных героев - именно так можно описать следующие три фильма. Речь идет о "Ребекка", "Идеальное сочетание" и "К тебе или ко мне".

"Ребекка" (2020).

В главных ролях: Лили Джеймс, Арми Хамер, Кристин Скотт Томас.

"Ребекка" - это захватывающая мелодрама, которая рассказывает о молодой женщине без имени, которая становится женой вдовца Максима де Уинтера и переезжает в его огромный замок Мандерли. Новая жизнь главной героини быстро сталкивается с мистическим прошлым, когда она начинает чувствовать тень предыдущей жены Максима, загадочной Ребекки, погибшей в таинственных обстоятельствах. Постепенно раскрываются темные тайны Мандерли, и героиня оказывается в середине запутанной сети интриг, желаний и предательства. Напряженность отношений и невероятная химия между главными героями делают этот фильм непредсказуемым.

"К тебе или ко мне" (2023)

В главных ролях: Риз Уизерспун, Эштон Кутчер, Уэсли Киммел.

В фильме "К тебе или ко мне", давние друзья с детства, Дебби и Питер, снова встречаются в трудный момент своей жизни. Дебби, которая воспитывает своего сына самостоятельно после развода, и Питер, который работает над своей карьерой в другом городе, решают поменяться домами на неделю, чтобы отвлечься от ежедневных проблем. Эта сделка ведет к многочисленным комическим ситуациям и неожиданным открытиям, а также раскрывает новые аспекты их отношений. Постепенно они понимают, что между ними возникают нежные романтические чувства. Это история о доверии, взаимопонимании и возможности получить второй шанс на любовь.

"Идеальное сочетание" (2022)

В главных ролях: Виктория Джастис, Адам Демос, Николас Браун, Люси Дарак.

В фильме "Совершенное сочетание" молодая и целеустремленная Лола Альварес решает покинуть крупную винодельческую компанию, чтобы основать собственный бизнес. Ее цель - получить в качестве клиента австралийскую компанию "Вина семьи Вон", которая славится своим вином. Однако, чтобы получить их доверие, Лоли нужно работать на ранчо семейства Вон. Эта история о преданности, уверенности и желании достичь своей цели несмотря на все испытания. Сможет ли Лола убедить владельцев ранчо в своей способности принести им пользу? Ответ ищите в фильме.

Также вы можете посмотреть главные кинопремьеры недели, в частности "Любовь, ложь и кровопролитие", "Манкимен" и "Мятежный месяц 2".

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