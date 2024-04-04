Узнайте, когда Пасха в 2024 году и почему дата меняется каждый год.

Не все жители нашей страны знают, когда Пасха 2024 - Украина с 1 сентября прошлого года перешла на новый календарь. Православная церковь Украины приняла решение о том, что теперь страна будет жить по новоюлианскому календарю. Узнайте, когда Пасха 2024 отмечается теперь.

Какого числа Пасха по новому стилю - точная дата

Известно, что Пасха 2024 по новому календарю отмечается 5 мая - представители церкви говорят, что принятие другого летоисчисления никак не влияет на празднование великого торжества. Все дело в том, что представители Православной Церкви Украины (ПЦУ) и Украинской Греко-Католической Церкви (УГКЦ) определяют дату, когда Христос Воскрес по-разному, используя разные версии Пасхалии.

К примеру, новоюлианский и юлианский календарь определяет, что Пасха может наступить с 4 апреля по 8 мая. Православные верующие, в свою очередь, отталкиваются от дня весеннего равноденствия, поэтому в нашей религии Пасха не может наступить раньше 4 апреля.

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Из этого следует и то, когда отмечается Пасха 2024: дата католическая и православная неодинакова - католики уже встретили светлый праздник 31 марта, а вот у православных христиан все еще впереди - праздник наступит 5 мая.

Почему Пасха меняется каждый год - нюансы расчетов

Мы уже выяснили, когда отмечается Пасха 2024 - Украина по новому календарю встречает этот праздник 5 мая. Однако, в предыдущем году его отмечали 16 апреля, в следующем Пасха будет 20 апреля.

Для того чтобы понять, когда будет Пасха в 2024 году православная, важно понимать принцип расчетов. Церковные деятели говорят, что еще в 325 году постановлением Никейского собора был определен порядок наступления Пасхи. Праздник можно отмечать после:

весеннего равноденствия 21 марта;

первого полнолуния после равноденствия;

после полнолуния (в воскресенье);

еврейского праздника Песах.

Так была разработана "вечная пасхалия" на основе юлианского календаря, но он оказался не очень точным. В 16 веке римо-католики стали использовать греческий календарь, но возникла другая проблема - с ним придуманная "вечная пасхалия" стала неактуальной.

Тогда разработали новый календарь по требованиям Никейского собора, но даже в то время многие церкви не согласились с существующим порядком, продолжая пользоваться юлианским календарем. Так происходит и сейчас - к примеру, РПЦ, Белорусская, Грузинская и некоторые другие церкви не переходят на григорианское летоисчисление.

Когда Пасха по старому календарю и зачем перешли на новый

Пасха 2024 по старому стилю отмечалась бы так же, как и Пасха ПЦУ 2024 - 5 мая. Католическая церковь, в отличие от ПЦУ, использует григорианский календарь, поэтому Пасха 2024 католическая отмечалась 31 марта.

Каждый верующий должен неустанно следить за календарём и знать, когда Пасха в 2024 году в Украине по-новому, так как к этой дате привязаны многие другие праздники - Великий пост, Вербное воскресенье 2024, Вознесение Господне, Троица 2024 и начало Петрова поста.

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