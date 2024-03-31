Ретроградный Меркурий - это явление, когда первая планета от Солнца начинает вращаться в обратную сторону.

Астрономы и астрологи говорят, что Меркурий ретроградный в этом году будет довольно долгим - с 1 по 25 апреля, то есть, почти целый месяц. Этот период, как правило, сопровождается рядом негативных ситуаций и влияний на человека - узнайте, что ждет вас теперь.

Ретроградный Меркурий - даты и влияние

Когда ретроградный Меркурий начинает свое вращение в обратную сторону, эта оптическая иллюзия видна только со стороны Земли. На самом деле, планета вспять не поворачивается, зато такое явление назвали "ретроградный Меркурий" и придумали, что период ретроградности чреват негативными последствиями.

В период с 1 по 25 апреля возможно большое количество изменений в сфере коммуникаций, движения, путешествий и деловых контактов, так как планета "отвечает" за эти отрасли жизни. Важно понимать, в каком знаке Зодиака небесное тело, в нашем случае - ретроградный Меркурий - как влияет этот самый знак на энергетику планеты. В апреле "руководить" будет Овен, а значит, люди будут остро ощущать агрессию и воинственный настрой.

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Что такое ретроградный Меркурий и где ждать "подвоха"

Что лучше всего делать в ретроградный Меркурий - это обращать внимание на то, что происходило в прошлом. Обратное движение планеты как будто бы вернет человека назад, заставляя пересмотреть то, что давно "откладывали в долгий ящик" и то, с чем не хотели разбираться. Если в вашей жизни существуют какие-либо сомнительные дела или поступки, которые истощают, а не наполняют, с ними придется попрощаться. Также велика вероятность принятия довольно радикальных решений, на которые раньше вы бы не смогли пойти.

Когда закончится ретроградный Меркурий, ваши планы и желания рухнут, скорее всего, по независящим от вас причинам. Обстоятельства сложатся так, что задуманное не будет реализовано - придется ждать снова. Существенный "плюс" тоже есть - для многих людей ретроградный Меркурий 2024 окажется временем, когда можно будет поставить точку в ситуациях, волнующих вас с ноября-декабря 2023 года.

Что можно и нельзя делать в ретроградный Меркурий

Для того чтобы пройти период без потерь и не остаться у "разбитого корыта", важно знать, что можно делать в ретроградный Меркурий, а от каких действий лучше отказаться.

В период с 1 по 25 апреля астрологи рекомендуют:

разбирать шкафы и выбрасывать\продавать старые вещи;

избавляться от вредных привычек;

обсуждать проблемы в отношениях, решать их;

пересматривать свое отношение к работе и то, подходит ли она вам;

прощаться с людьми, которые отнимают энергию;

делать генеральную уборку дома.

Вместе с этим запомните, что не нужно делать в ретроградный Меркурий, иначе три недели вашей жизни превратятся в ад:

переезжать в новое жилье;

путешествовать и ездить в командировки;

покупать любые гаджеты и бытовую технику;

выходить замуж, венчаться, начинать новые отношения;

увольняться со старой работы и приступать к новой.

Ретроградный Меркурий 2024 в апреле - это не то время, когда можно доверять обещаниям людей или обещать что-то самому. Лучше тысячу раз перепроверить информацию и отнестись к окружающим снисходительно, уходя от любых конфликтов.

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