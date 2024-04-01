В апреле 2024 года ожидаются четыре магнитные бури, которые могут навредить метеозависимым.

Ученые ведут постоянное наблюдение за нашей звездой, чтобы спрогнозировать все потенциально опасные явления. В дни высокой солнечной активности на Земле могут возникать геомагнитные бури, которые опасны дни метеозависимых людей. Мы рассказали, когда ожидаются магнитные бури в апреле 2024 и как минимизировать ущерб от них.

Что такое магнитная буря

Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.

Когда магнитные бури в апреле 2024

В течение месяца специалисты прогнозируют четыре бури, одна из которых будет мощной.

Видео дня

Первая геомагнитная буря в апреле ожидается с 3 по 5 число и не будет сильной. Затем следующая слабая магнитная буря прогнозируется 10 и 11 числа.

С 19 по 22 апреля ожидается продолжительная и одновременно сильная магнитная буря. Активность Солнца с каждым днём будет возрастать.

Последняя в месяце высокая солнечная активность наступит 29 и 30 числа. Эта буря будет слабая.

Важно помнить, что прогноз бурь на такой длительный срок является неточным и может меняться со временем.

Как влияют на человека магнитные бури

Влияние магнитных бурь на здоровье не до конца изучено. Метеозависимые люди часто жалуются на негативные симптомы в дни высокой солнечной активности. Однако некоторые эксперименты показали, что магнитные люди влияют только на людей, которые работают на больших высотах - пилотов, бортпроводников и космонавтов.

Какие симптомы у человека при магнитных бурях

Влияние бури на здоровье индивидуально - для кого-то такие периоды проходят незаметно, а другие люди с трудом поднимаются с кровати. Самые частые симптомы магнитной бури такие:

головная боль;

головокружение;

тошнота;

нарушенный аппетит;

проблемы со сном;

высокая температура;

повышенное давление;

сильная слабость;

обострение хронических заболеваний.

Однако не стоит чрезмерно себя накручивать. Большинство людей переживают магнитные бури без последствий для здоровья.

Как уберечься от магнитных бурь

Избежать неприятных симптомов в дни бури помогут правила здорового образа жизни. Придерживайтесь их за несколько дней и в течение бури, и опасный период пройдет для вас незаметно:

Постарайтесь меньше нервничать и не встревайте в конфликты.

Ограничьте употребление жареной, острой, жирной и соленой еды. Вместо этого ешьте больше сезонных овощей, зелени, орехов, рыбы.

Пейте больше воды - не менее 1,5 л жидкости в день. Помимо воды можно пить травяные и растительные чаи.

По возможности откажитесь от спиртного, сигарет, энергетических напитков, не злоупотребляйте кофе.

Регулярно проветривайте жилые комнаты, особенно перед сном.

Проводите больше времени на свежем воздухе и чаще ходите пешком.

Ложитесь спать в одно и то же время. Постарайтесь спать не меньше 7 часов в сутки.

Если самочувствие сильно ухудшилось, по возможности стоит взять больничный и посетить врача.

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