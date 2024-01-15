Масленичная неделя отмечается накануне Великого поста.

Масленица в Украине - любимый и веселый праздник длительностью целую неделю, с хороводами, играми и угощениями. Несмотря на то, что у него языческие корни, праздник вошел в историю и отмечается и по сей день. У православных Масленица - это подготовка в Великому посту, называется она Сырная или Мясопустная седмица. Когда начинается Масленица в 2024 году, ее традиции и запреты - рассказываем в материале.

Какого числа Масленица в 2024 году

У праздника нет фиксированной даты - она начинается за 56 дней до Пасхи и отмечается неделю накануне Великого поста. Пасха 2024 будет 5 мая, значит, Масленица в 2024 году начнется 11 марта и продлится до 17 марта.

Масница или Масленица - как правильно говорить и чей это праздник

В Украине праздник называется Масница, но есть и другие его названия, среди которых - Колодий, Сыропуст, Масляна, Сырная неделя и другие. Считается, что название "Масленица" праздник получил только в 1960-х годах прошлого века, когда советская власть решила отмечать праздник, но придала ему русские корни. Хотя сам праздник уходит во времена язычества, а отмечали его в Киевской Руси, то есть, в Украине.

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Масленица - традиции празднования в Украине

Традиции украинской Масницы также отличаются от Масленицы. Например, в Украине готовят в первую очередь не блины, а вареники с творогом, политые сметаной - это главное блюдо праздника. Варят вареники и с другими начинками. "Подождите вареники, придет на вас Масленица", - гласит украинская народная поговорка, а украинские казаки в свое время шутили - мол, на Масницу даже турки вареники едят. Блины, которые появляются в это время на столе - это в основном налистники.

Еще одно название праздника - Колодий, то есть, древний маленький Солнце-Божич. Он подрос и набрался силы раскручивать Солнечный Круг, то есть, стал Коло-Дием. Сам праздник сопровождался обрядами с колодкой, которая у украинцев была продолжением рода. Колодку - деревянное полено - привязывали к ноге холостым парням, символически наказывая их за то, что они вовремя (то есть, до начала поста) не женились. Парень мог откупиться от колодки - подарками, деньгами или угощениями. Так, в шутливой форме община осуждала неженатую молодежь и тем самым поощряла к продолжению рода.

Также один из архаичных обрядов Масленицы - это захоронения Колодия, оно известно в нескольких локальных вариантах. Сначала разыгрывали рождение, а затем и захоронение деревянной куклы - колодки, это олицетворяло прощание с образом зимы.

В целом украинская Масница - это не только проводы зимы и встреча солнца, но и призыв ко всеобщему примирению, согласию и всепрощению. Поэтому последний день этой недели называется Прощеным воскресеньем, когда нужно забывать все обиды и самому просить прощения. Эта традиция у нас сохранилась до сих пор.

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