Каждый опытный огородник знает (а новичку стоит запомнить), что посадка картофеля невозможна без правильно выбранного участка земли. Почва на нем должна быть плодородной, рыхлой, легкой и со слабокислой реакцией. Если именно такими показателями славится ваш огород - предлагаем разобраться вместе, что положить в лунку при посадке картофеля для хорошего урожая.
Как подготовить огород к посадке картофеля - общие правила
Картофель нельзя высаживать где попало - важно соблюдать правила севооборота, чтобы добиться действительно хорошего урожая. Это значит, что картошка не должна расти на одном и том же месте 2 года подряд. Также картофель нельзя высаживать после перца, помидоров и баклажанов, но можно после капусты, моркови, свеклы и огурцов.
Желательно подготавливать огород под посадку корнеплода еще осенью - для этого дачники вскапывают землю на глубину в штык лопаты, убирают сорняки, разбрасывают лепешки навоза и присыпают их песком. Важно, что свежую органику можно использовать только при осенней подготовке, но весной лучше брать перепревший навоз. На каждый квадратный метр участка достаточно будет 8-10 кг удобрения. Также не лишним будет взрыхлить грунт на глубину 10-12 см, а затем разровнять граблями.
Какое удобрение лучше вносить при посадке картофеля - народные рецепт
Из поколения в поколение дачники рассказывают своим детям и внукам, что положить в лунку при посадке картофеля для хорошего урожая. Как правило, народные методы удобрений ничем не хуже "химии" из магазина - во многих случаях они оказываются даже более эффективными. Рассмотрим некоторые из них.
- Кроличий\конский навоз и птичий помет
Это один из вариантов того, что лучше вносить в лунку при посадке картофеля - навоз благоприятно воздействует и на почву, и на растения. Если грамотно использовать это удобрение, то можно заметно повысить плодородность земли. Рецепт такой:
- бочку 100-200 л на 2\3 заполнить навозом;
- залить водой, накрыть пленкой или крышкой;
- оставить на 2 недели "бродить", перемешивать 2-3 раза в день;
- по истечение этого срока добавить 1-2 кг древесной золы (1 кг на 100 л).
Посадка картофеля с такой подкормкой будет простой и удобной - вам достаточно просто добавить по 1 л смеси в каждую лунку с корнеплодом.
Если вы для себя решили, что удобрить картофель хотите птичьим пометом, то 700 гр главного компонента нужно развести в 10 л теплой воды, накрыть емкость пленкой или крышкой и убрать в теплое место. Настаивать раствор 3 дня, потом процедить и добавлять по 1 л в каждую лунку.
- Травяной настой
Немногие знают, что положить в лунку при посадке картофеля можно и экологически "правильные" удобрения - например, скошенную траву. Она имеет все необходимые для картофеля питательные компоненты, а вам не придется мучительно выискивать нужные экскременты.
Для того чтобы сделать удобрение под картофель из травы, следуйте инструкции:
- соберите скошенную траву (можно даже сорняки) вместе с корнем;
- выложите растения в бочку на 2\3 от ее объема;
- добавьте 30 гр мочевины;
- залейте водой, перемешайте, накройте крышкой или пленкой;
- оставьте на 2 недели в темном теплом месте.
Самое главное - следить за тем, чтобы в бочку не попадали солнечные лучи, иначе все ваши труды пойдут насмарку. После того как удобрение будет готово, его можно добавлять по 1 л для каждой лунки с картошкой.