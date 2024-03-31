Картошка, как и любая другая культура, для быстрого роста требует плодородной почвы.

Каждый опытный огородник знает (а новичку стоит запомнить), что посадка картофеля невозможна без правильно выбранного участка земли. Почва на нем должна быть плодородной, рыхлой, легкой и со слабокислой реакцией. Если именно такими показателями славится ваш огород - предлагаем разобраться вместе, что положить в лунку при посадке картофеля для хорошего урожая.

Как подготовить огород к посадке картофеля - общие правила

Картофель нельзя высаживать где попало - важно соблюдать правила севооборота, чтобы добиться действительно хорошего урожая. Это значит, что картошка не должна расти на одном и том же месте 2 года подряд. Также картофель нельзя высаживать после перца, помидоров и баклажанов, но можно после капусты, моркови, свеклы и огурцов.

Желательно подготавливать огород под посадку корнеплода еще осенью - для этого дачники вскапывают землю на глубину в штык лопаты, убирают сорняки, разбрасывают лепешки навоза и присыпают их песком. Важно, что свежую органику можно использовать только при осенней подготовке, но весной лучше брать перепревший навоз. На каждый квадратный метр участка достаточно будет 8-10 кг удобрения. Также не лишним будет взрыхлить грунт на глубину 10-12 см, а затем разровнять граблями.

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Какое удобрение лучше вносить при посадке картофеля - народные рецепт

Из поколения в поколение дачники рассказывают своим детям и внукам, что положить в лунку при посадке картофеля для хорошего урожая. Как правило, народные методы удобрений ничем не хуже "химии" из магазина - во многих случаях они оказываются даже более эффективными. Рассмотрим некоторые из них.

Кроличий\конский навоз и птичий помет

Это один из вариантов того, что лучше вносить в лунку при посадке картофеля - навоз благоприятно воздействует и на почву, и на растения. Если грамотно использовать это удобрение, то можно заметно повысить плодородность земли. Рецепт такой:

бочку 100-200 л на 2\3 заполнить навозом;

залить водой, накрыть пленкой или крышкой;

оставить на 2 недели "бродить", перемешивать 2-3 раза в день;

по истечение этого срока добавить 1-2 кг древесной золы (1 кг на 100 л).

Посадка картофеля с такой подкормкой будет простой и удобной - вам достаточно просто добавить по 1 л смеси в каждую лунку с корнеплодом.

Если вы для себя решили, что удобрить картофель хотите птичьим пометом, то 700 гр главного компонента нужно развести в 10 л теплой воды, накрыть емкость пленкой или крышкой и убрать в теплое место. Настаивать раствор 3 дня, потом процедить и добавлять по 1 л в каждую лунку.

Травяной настой

Немногие знают, что положить в лунку при посадке картофеля можно и экологически "правильные" удобрения - например, скошенную траву. Она имеет все необходимые для картофеля питательные компоненты, а вам не придется мучительно выискивать нужные экскременты.

Для того чтобы сделать удобрение под картофель из травы, следуйте инструкции:

соберите скошенную траву (можно даже сорняки) вместе с корнем;

выложите растения в бочку на 2\3 от ее объема;

добавьте 30 гр мочевины;

залейте водой, перемешайте, накройте крышкой или пленкой;

оставьте на 2 недели в темном теплом месте.

Самое главное - следить за тем, чтобы в бочку не попадали солнечные лучи, иначе все ваши труды пойдут насмарку. После того как удобрение будет готово, его можно добавлять по 1 л для каждой лунки с картошкой.

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