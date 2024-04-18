Среди людей сейчас много дискуссий относительно того, какой чай является более полезным для здоровья.

Для тех, кто любит пить чай, по всему миру возникает спор, какой выбирать - листовой или в пакетиках. Те, кто ищут удобство, выбирают обычный пакетик чая, однако глубину вкуса именно рассыпного напитка невозможно сравнить ни с чем другим. Блогер Бобби Перриш рассказал в своем Instagram, что предпочитает рассыпной чай, ведь пакетики могут быть вредными для здоровья, поскольку они изготовлены из "отбеленной хлорированной бумаги или пластика и вискозы", которые выделяют токсины, которые могут "просочиться в вашу чашку чая". Об этом пишет The Indian Express.

Диетолог-консультант и специалист по диабету Канника Малхотра согласилась с блогером и отметила, что рассыпной чай больше настаивается, что потенциально освобождает больше антиоксидантов, витаминов и минералов, по сравнению с чайными пакетиками. По ее словам, чайные пакеты также содержат фаннинги, то есть измельченные частицы чая, которые могут иметь чуть более низкое содержание питательных веществ.

Диетолог объяснила, что по исследованиям, листовой чай может иметь более высокий уровень антиоксидантов, таких как флавоноиды, по сравнению с пакетиками. Такие антиоксиданты могут помочь бороться с повреждением клеток и снизить риск хронических заболеваний.

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Методы обработки листового чая по сравнению с пакетированным

Малхотра отметила, что обработка играет важную роль, чтобы определить качество чая, который пьет человек. Также она назвала потенциальные причины того, почему листовой чай имеет лучшие показатели в этом вопросе.

По ее словам, листовой чай подвергается минимальной обработке, по сравнению с пакетиками. Благодаря чему это может помочь сохранить больше природных полезных свойств чая.

"Дробление может повлиять на содержание: в чайных пакетиках иногда используют измельченные или сломанные листья (фаннинг), которые могли подвергаться воздействию воздуха, что потенциально может привести к деградации питательных веществ", - объяснила специалист.

Кроме того, диетолог отметила, что есть и другие преимущества от потребления листового чая. Она уверяет, несмотря на то, что любой чай приносит пользу здоровью, листовой имеет значительное преимущество с точки зрения содержания питательных веществ.

Также некоторые пакетированные чаи изготавливают из тех материалов, которые не поддаются биологическому разложению, а вот для рассыпного чая используется меньше упаковки, что позволяет ему быть более экологичным вариантом.

"Некоторые пакетики чая запечатаны нейлоном или полипропиленом, которые являются разновидностями пластика. Исследования показывают, что эти материалы могут выделять микропластик в заваренный чай, особенно при длительном замачивании в горячей воде. Этот микропластик потенциально может накапливаться в организме, а его долгосрочное влияние на здоровье все еще исследуется", - подчеркнули в материале издания.

Какой чай полезен для здоровья человека

Известно, что чай - это напиток, который можно выпить в любой момент. Но если употреблять некоторые сорта чая, то это может улучшить ваше здоровье в различных аспектах. Поэтому специалисты назвали 10 лучших видов чая, которые полезны для здоровья сердца, иммунной системы и снижения риска хронических заболеваний.

Также исследователи рассказали, может ли чай улучшить здоровье ваших костей. Исследования показали, что потребление такого напитка не способствует потере кальция или снижению плотности костной ткани. Кроме того, чай может быть полезным для здоровья женщин.

"Например, исследование 2022 года, в котором приняли участие 3530 женщин в постменопаузе, показало, что участницы, которые употребляли 1-3 чашки зеленого чая ежедневно, имели значительно более низкие показатели остеопении (ослабление костей) и остеопороза (уменьшение костной массы) по сравнению с людьми, которые либо не употребляли зеленый чай, либо употребляли менее одной чашки в день", - рассказали в издании verywell health.

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