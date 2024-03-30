Кому полагается отсрочка от мобилизации с 1 апреля - какие основания могут отсрочить призыв на военную службу.

В Украине проходит общая мобилизация. Военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет могут быть призваны на службу, если они признаны пригодными и у них нет отсрочки. Рассказываем, в каких случаях может быть предоставлена отсрочка от мобилизации.

Отсрочка от мобилизации 2024 - на каких основаниях ее дают

Отсрочка от мобилизации согласно статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" положена военнообязанным украинцам в таких случаях:

из-за состояния здоровья;

из-за семейных обстоятельств;

в связи с обучением или преподаванием (научной деятельностью);

если есть бронь;

по профессии.

Важно понимать, что отсрочка от мобилизации вовсе не означает, что человек освобожден от службы - она лишь отодвигает ее по времени.

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Отсрочка от мобилизации по состоянию здоровья

Этот вид острочки можно получить, если у военнообязанного есть вывод ВВК (военно-врачебной комиссии), где указано, что он имеет инвалидность или временно непригоден к службе - срок такой отсрочки составляет до полугода, затем нужно будет снова пройти ВВК.

Такая же отсрочка положена беременным с военной/медицинской специальностью, которые состоят в запасе или являются добровольцами.

Есть также и несколько оснований, из-за которых не мобилизуют совсем:

при наличии инфекционных заболеваний (СПИД, гепатит);

при тяжелых деформациях опорно-двигательного аппарата;

если есть психические расстройства, шизофрения, болезнь Дауна.

Не могут мобилизовать сразу после операции и если у военнообязанного после нее установлены эндопротезы.

Отсрочка от мобилизации по семейным обстоятельствам

Предоставляется, если военнообязанному необходимо содержать/ухаживать за детьми, инвалидами или пожилыми людьми.

Такой вид отсрочки дают:

тем, у кого в семье 3 и больше детей до 18 лет, а также тем, кто самостоятельно воспитывает детей (или одного ребенка) до 18 лет;

тем, у кого в семье есть несовершеннолетний ребенок /дети, а второй родитель несет военную службу;

приемным родителям (сюда же относятся усыновители, опекуны, попечители, родители-воспитатели), если они воспитывают детей до 18 лет.

Отсрочка от мобилизации по уходу за пожилым человеком предполагает, что родственники военнообязанного - например, его родители, родители жены/мужа - требуют постоянного ухода, о чем указано в медзаключении; в этом случае военнообязанному полагается отсрочка.

К семейным обстоятельствам относится отсрочка от мобилизации по уходу за инвалидом и отсрочка от мобилизации по уходу за инвалидом 2 группы, она предоставляется, если:

жена/муж военнообязанного, его родители или родители жены/мужа - инвалиды I или II группы;

военнообязанный - опекун и ухаживает за инвалидом I или II группы.

Важно: отсрочка по уходу за инвалидом возможна только в случае, если нет других трудоспособных людей, которые обязаны содержать инвалида или ухаживать за ним.

Опекуны (и другие категории, относящиеся сюда), на воспитании у которых есть ребенок-инвалид до 18 лет, или ребенок с тяжелыми болезнями, или совершеннолетний ребенок-инвалид I или II группы - тоже получают отсрочку.

Отсрочка для студентов

Этот вид отсрочки предоставляется учащимся, которые получают профессиональное/профтехническое образование, предвысшее и высшее, а также аспирантам, докторантам и ассистентам-стажерам, которые находятся на дневной или дуальной форме.

Ранее мы рассказывали, кого может коснуться мобилизация ограниченно годных с 1 апреля.

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