Богатый и качественный урожай начинается с крепкой и здоровой рассады, но такого результата практически невозможно добиться из-за большого количества "вражеских" атак со стороны болезней и вредителей. УНИАН расскажет, чем обработать рассаду от болезней и вредителей, чтобы не потерять растения.
Чем обработать рассаду от вредителей и против кого бороться
Как говорят опытные садоводы, рассаду чаще всего выбирают только определенные виды насекомых. Обусловлено это разными причинами (мы поговорим о них дальше), но и сражаться нужно разными методами.
- Тля
Очень прожорливое насекомое, которое быстро размножается - после укуса тли листья начинают терять цвет и скручиваться. Также на рассаде остается "медвяная роса" - липкие пятна, которые становятся прекрасной средой для размножения грибка.
Если не знаете, чем обработать рассаду огурцов от вредителей такого вида - просто сделайте раствор из хозяйственного мыла. Возьмите 1 л воды, разведите в нем 30 гр мыла и опрыскайте растение после того как соберете вручную всю тлю. Если вредителей очень много, придется идти за "химией" - "Актарой", "Калипсо" или любым другим.
- Трипсы
Маленькие особи, которые в длину не достигают больше 1 мм, зато кусают растения, выпивая из них сок. На месте укуса остается пятно и, если с ним ничего не делать, то со временем проблемный участок разрастется и покроет весь лист. Бороться с трипсами лучше всего сразу химическими препаратами - той же "Актарой".
- Белокрылка
Дачники, которые сталкивались с этим надоедливым насекомым, сразу подсказывают, чем обработать рассаду капусты от вредителей, ведь именно она чаще всего страдает от белокрылки. Хорошо в этом деле помогает чесночный настой:
- 2 стакана очищенных зубчиков пропустить через мясорубку;
- переложить в миску или стеклянную банку;
- залить 1 л воды, накрыть крышкой;
- через 5 дней развести настой (1 ч.л на 1 л воды);
- опрыскать растения.
Важно следить, чтобы белокрылка покинула рассаду, иначе она съест и стебли, и листья, спровоцирует появление грибка. Растение в итоге высохнет и умрет.
- Паутинный клещ
Это насекомое практически невозможно заметить человеку - настолько оно маленькое. Однако его присутствие выдают черные точки на обратной стороне листа рассады, а также быстрое пожелтение и увядание растения. Опытные садоводы рекомендуют, чем можно обработать рассаду от вредителей вроде паутинного клеща - лучше сразу покупать препараты для борьбы с колюще-сосущими вредителями - это будет эффективнее всего.
- Почвенные мошки
Вредитель, который наносит наибольший ущерб рассаде, хотя и оказывается самым маленьким из всех вышеперечисленных. Сама по себе мушка ничего с рассадой не делает - только откладывает яйца в грунт. Потом из яиц вылупляются личинки, которые питаются стеблями, корнями и органическими остатками.
В данном случае то, чем обработать рассаду томатов от вредителей или спасти рассаду другого растения от почвенной мушки, зависит от ваших действий. Во-первых, запомните, что личинки размножаются только во влажном грунте - начните поливать рассаду через поддон и покройте грунт керамзитом (тогда кладки яиц погибнут).
Если личинки уже появились, то высыпьте верхний слой грунта, насыпьте новую землю, а саму рассаду обработайте инсектицидом "Актара" или "Калипсо". Во-вторых, соберите всех летающих мошек (пылесосом, руками, липкими лентами), можно даже на время включить фумигатор.
Чем лучше всего поливать рассаду от болезней - советы
Даже опытные огородники не всегда точно знают, чем можно опрыскивать рассаду помидор или других культур от опасных болезней. Стоит понимать, что заболевания бывают инфекционные и неинфекционные. В первом случае они возникают у одного растения из-за какого-либо возбудителя, быстро передаются к другому. Во втором случае болезнь возникает из-за того что вы нарушили правила агротехники. Разберемся, какие чаще всего бывают заболевания и чем с ними бороться.
- Бурая пятнистость
Грибок, который поражает дыни, огурцы, кабачки и томаты. На листьях появляются желтые пятнышки, на обратной стороне - серый рисунок в виде паутины. В итоге рассада скручивается, теряет листья и погибает. От бурой пятнистости поможет "Трихоплант" или "Фитоспорин-М".
- Вертициллез
Яркая особенность наличия этого грибка на растении - потеря тургора. Вам сначала может показаться, что рассаде жарко, и она вянет, но даже если будет прохладнее, тургор не восстановится. Опасность вертициллеза в том, что он долго живет в почве, может приобретать хроническую форму и медленно "убивать" растения. Чем подкормить рассаду помидор от болезней в данном случае - только использовать фунгициды "Миравис", "Магникор" или другие.
- Корневая гниль
Если рассада растет при высокой температуре и влажности, ей не хватает света, то готовьтесь, что на корнях появится гниль. Потом это отразится и на стеблях - они начнут истончатся и темнеть, листья приобретут синевато-зеленую окраску, на них появляются мокнущие пятна. Против корневой гнили можно использовать "Фундазол" или "Квадрис".
- Мучнистая роса
Популярное заболевание, которое характеризуется появлением белых пятен на листьях рассады. Опасность в том, что пятна легко стираются даже пальцами, но в итоге поражают все растение вплоть до его гибели. Мучнистая роса всеядна - несет опасность для любых культур. Фунгицид "Топаз" - один из вариантов борьбы с таким заболеванием.
- Фитофтороз
Каждый огородник должен знать, чем обработать рассаду перца от болезней, потому что именно эта культура чаще всего "подхватывает" фитофтороз на стадии рассады. Опознать недуг можно по бесформенным серовато-бурым пятнам с салатовой каймой и белому налету на нижней стороне листа. Спасти растение можно с помощью фунгицидов "Магникор" или "Ридомил Голд".