Узнайте, чем опрыскать рассаду помидор от болезней, а также как защитить рассаду других культур.

Богатый и качественный урожай начинается с крепкой и здоровой рассады, но такого результата практически невозможно добиться из-за большого количества "вражеских" атак со стороны болезней и вредителей. УНИАН расскажет, чем обработать рассаду от болезней и вредителей, чтобы не потерять растения.

Чем обработать рассаду от вредителей и против кого бороться

Как говорят опытные садоводы, рассаду чаще всего выбирают только определенные виды насекомых. Обусловлено это разными причинами (мы поговорим о них дальше), но и сражаться нужно разными методами.

Тля

Очень прожорливое насекомое, которое быстро размножается - после укуса тли листья начинают терять цвет и скручиваться. Также на рассаде остается "медвяная роса" - липкие пятна, которые становятся прекрасной средой для размножения грибка.

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Если не знаете, чем обработать рассаду огурцов от вредителей такого вида - просто сделайте раствор из хозяйственного мыла. Возьмите 1 л воды, разведите в нем 30 гр мыла и опрыскайте растение после того как соберете вручную всю тлю. Если вредителей очень много, придется идти за "химией" - "Актарой", "Калипсо" или любым другим.

Трипсы

Маленькие особи, которые в длину не достигают больше 1 мм, зато кусают растения, выпивая из них сок. На месте укуса остается пятно и, если с ним ничего не делать, то со временем проблемный участок разрастется и покроет весь лист. Бороться с трипсами лучше всего сразу химическими препаратами - той же "Актарой".

Белокрылка

Дачники, которые сталкивались с этим надоедливым насекомым, сразу подсказывают, чем обработать рассаду капусты от вредителей, ведь именно она чаще всего страдает от белокрылки. Хорошо в этом деле помогает чесночный настой:

2 стакана очищенных зубчиков пропустить через мясорубку;

переложить в миску или стеклянную банку;

залить 1 л воды, накрыть крышкой;

через 5 дней развести настой (1 ч.л на 1 л воды);

опрыскать растения.

Важно следить, чтобы белокрылка покинула рассаду, иначе она съест и стебли, и листья, спровоцирует появление грибка. Растение в итоге высохнет и умрет.

Паутинный клещ

Это насекомое практически невозможно заметить человеку - настолько оно маленькое. Однако его присутствие выдают черные точки на обратной стороне листа рассады, а также быстрое пожелтение и увядание растения. Опытные садоводы рекомендуют, чем можно обработать рассаду от вредителей вроде паутинного клеща - лучше сразу покупать препараты для борьбы с колюще-сосущими вредителями - это будет эффективнее всего.

Почвенные мошки

Вредитель, который наносит наибольший ущерб рассаде, хотя и оказывается самым маленьким из всех вышеперечисленных. Сама по себе мушка ничего с рассадой не делает - только откладывает яйца в грунт. Потом из яиц вылупляются личинки, которые питаются стеблями, корнями и органическими остатками.

В данном случае то, чем обработать рассаду томатов от вредителей или спасти рассаду другого растения от почвенной мушки, зависит от ваших действий. Во-первых, запомните, что личинки размножаются только во влажном грунте - начните поливать рассаду через поддон и покройте грунт керамзитом (тогда кладки яиц погибнут).

Если личинки уже появились, то высыпьте верхний слой грунта, насыпьте новую землю, а саму рассаду обработайте инсектицидом "Актара" или "Калипсо". Во-вторых, соберите всех летающих мошек (пылесосом, руками, липкими лентами), можно даже на время включить фумигатор.

Чем лучше всего поливать рассаду от болезней - советы

Даже опытные огородники не всегда точно знают, чем можно опрыскивать рассаду помидор или других культур от опасных болезней. Стоит понимать, что заболевания бывают инфекционные и неинфекционные. В первом случае они возникают у одного растения из-за какого-либо возбудителя, быстро передаются к другому. Во втором случае болезнь возникает из-за того что вы нарушили правила агротехники. Разберемся, какие чаще всего бывают заболевания и чем с ними бороться.

Бурая пятнистость

Грибок, который поражает дыни, огурцы, кабачки и томаты. На листьях появляются желтые пятнышки, на обратной стороне - серый рисунок в виде паутины. В итоге рассада скручивается, теряет листья и погибает. От бурой пятнистости поможет "Трихоплант" или "Фитоспорин-М".

Вертициллез

Яркая особенность наличия этого грибка на растении - потеря тургора. Вам сначала может показаться, что рассаде жарко, и она вянет, но даже если будет прохладнее, тургор не восстановится. Опасность вертициллеза в том, что он долго живет в почве, может приобретать хроническую форму и медленно "убивать" растения. Чем подкормить рассаду помидор от болезней в данном случае - только использовать фунгициды "Миравис", "Магникор" или другие.

Корневая гниль

Если рассада растет при высокой температуре и влажности, ей не хватает света, то готовьтесь, что на корнях появится гниль. Потом это отразится и на стеблях - они начнут истончатся и темнеть, листья приобретут синевато-зеленую окраску, на них появляются мокнущие пятна. Против корневой гнили можно использовать "Фундазол" или "Квадрис".

Мучнистая роса

Популярное заболевание, которое характеризуется появлением белых пятен на листьях рассады. Опасность в том, что пятна легко стираются даже пальцами, но в итоге поражают все растение вплоть до его гибели. Мучнистая роса всеядна - несет опасность для любых культур. Фунгицид "Топаз" - один из вариантов борьбы с таким заболеванием.

Фитофтороз

Каждый огородник должен знать, чем обработать рассаду перца от болезней, потому что именно эта культура чаще всего "подхватывает" фитофтороз на стадии рассады. Опознать недуг можно по бесформенным серовато-бурым пятнам с салатовой каймой и белому налету на нижней стороне листа. Спасти растение можно с помощью фунгицидов "Магникор" или "Ридомил Голд".

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