Проукраинский премьер должен будет договариваться о коалиции с пророссийским президентом.

В Хорватии партия проукраинского премьер-министра Андрея Пленковича "Хорватский демократический союз" победила на досрочных парламентских выборах, но не набрала абсолютного большинства, и теперь придется договариваться о коалиции.

Как сообщает Reuters, после подсчета почти всех голосов партия ХДС получила 61 место в 151-местном парламенте страны-члена ЕС, что на 15 меньше, чем необходимо для большинства.

Его главным оппонентом был президент с пророссийскими взглядами Зоран Миланович, который хоть и не имел никакого права участвовать в выборах, активно агитировал за левый блок. В результате коалиция во главе с оппозиционной Социал-демократической партией (СДП) заняла второе место с 42 местами.

Ультраправое "Движение Родины" заняло третье место с 14 местами, что потенциально дало ему решающую роль в возможной коалиции ХДС.

Но переговоры будут тяжелыми - "Движение Родины" пообещало не присоединяться ни к одному основному блоку и имеет предостережения относительно других меньших партий. Другие оппозиционные партии, в том числе Mozemo и Most, которые получили 10 и 11 мест соответственно, призвали все партии объединиться против ХДС.

В последнем парламенте ХДС имел большинство благодаря поддержке партии сербского меньшинства SDSS и других меньших партий.

Короткая избирательная кампания ознаменовалась соперничеством между премьер-министром Пленковичем и президентом Милановичем, которые не согласны по конфликту в Украине, отношениям с Европейским Союзом и другим вопросам. Проевропейский Пленкович выступает за помощь Украине; Миланович нет. Однако чтобы Хорватия и в дальнейшем продолжала помогать Украине, Пленковичу сначала надо собрать новое коалиционное правительство.

Позиция Хорватии в войне в Украине

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что Крым никогда не вернется под контроль Украины, поскольку Россия применит ядерное оружие, если начнет проигрывать войну.

Кроме того, ранее президент Хорватии отказался дать согласие на участие военнослужащих хорватских Вооруженных сил в миссии ЕС, которая организует подготовку и обучение украинских военнослужащих.

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