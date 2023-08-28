Рассказываем, что делать, если подавился и не можешь откашляться, а помочь некому.

Подавиться человек может чем угодно - крошкой, кусочком еды и даже собственной слюной. Если рядом в такой ситуации оказывается кто-то еще, то он может помочь, но так происходит не всегда - иногда форс-мажор застает потерпевшего в одиночестве. УНИАН выяснил, куда давить, когда подавился, и надо ли куда-то давить вообще.

Что делать, если подавился один - эффективный маневр Геймлиха

Не все взрослые знают, что нужно делать, если кусок еды застрял в горле - многие начинают бить по спине. Делать этого не стоит, так существует риск "загнать" предмет еще глубже. Лучше используйте маневр Геймлиха - самый распространенный способ спасти себя от удушья.

Первое, что делать, если подавился крошкой или чем-то крупнее - постараться выкашлять инородный предмет. Кашляйте сильно, чтобы кусок еды, застрявший в горле, вылетел сам. Если не получается, приступайте к следующим действиям:

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сжать руку в кулак, расположить его между пупком и грудной клеткой, пальцем к животу;

вторую руку положите на кулак и крепко держите его;

надавите кулаком внутрь живота, а потом вверх, выполняя движение в форме буквы J;

если не помогло, надавите на указанное место не кулаком, а более устойчивым предметом - стулом, например.

Понадобится такая первая помощь, если ребенок подавился, что тоже важно для обеспечения безопасности малыша. Сам он сделать этого не сможет, но вы в состоянии обхватить его сзади и провести такую манипуляцию.

Если у вас не получилось вытащить предмет с первого раза, повторите маневр Геймлиха еще раз. Даже не думайте, можно ли поднимать руки вверх, когда подавился - это можно сделать только для стабилизации дыхания после стресса. Не стоит экспериментировать с разными методами спасения, ведь вы можете не угадать, задохнуться и умереть.

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