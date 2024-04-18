Температура в столице повысится до +10°.

В пятницу,1 9 апреля, погода в Киеве начнет стабилизироваться. Об этом свидетельствует прогноз Погода УНИАН.

До обеда в столице будет пасмурно и дождливо, однако во второй половине дня осадки прекратятся, а сквозь тучи покажется солнце. Ночью в Киеве будет +5°...+6°, а днем воздух прогреется до +9°...+10°.

Ветер изменит свое направление на западное, его скорость будет 7-12 м/с. Атмосферное давление пониженное, но будет расти, 734-742 миллиметра ртутного столба.

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Погода 19 апреля - прогноз по Украине

Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +1°, днем +9°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +8°, дождь.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +3°, днем +9°.

В Тернополе 19 апреля ночью будет +2°, днем +9°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +8°, легкий дождь.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +11°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +2°, днем +11°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +4°, днем +11°.

В Виннице завтра будет +4°...+10°, небольшая облачность.

В Житомире в пятницу ночью будет +5°, днем +9°, небольшая облачность, дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +4°...+10°, небольшая облачность, дождь.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +12°, небольшой дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +6°, днем +13°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +8°...+13°, небольшой дождь.

В Одессе 19 апреля - небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +14°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +7°, днем +14°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +15°.

В Запорожье температура ночью +10°, днем +16°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +6°, а днем +13°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +10°, днем +14°.

В Днепре температура ночью будет +10°, днем +16°, небольшая облачность.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +7°...+15°.

В Краматорске завтра небольшая облачность, температура ночью +11°, днем +17°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +12°, днем +18°.

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