Творожная пасха - простой рецепт / ua.depositphotos.com

5 мая украинцы будут отмечать большой праздник - Пасха 2024. Многие хозяйки к этой дате пекут куличи, но одной из проблем оказывается слишком долгое приготовление выпечки. Узнайте, как делается творожная пасха - рецепт без вымешивания и лишних затрат.

Царская творожная пасха - рецепт

Ингредиенты:

  • полкило 9% творога;
  • 100 гр сливочного масла;
  • 100 гр изюма;
  • 1 лимон;
  • 3 яйца;
  • 1 стакан 30-40% сметаны;
  • 150 гр сахара;
  • 1 ст.л ванильного сахара;
  • 100 гр вяленой клюквы;
  • 100 гр очищенного миндаля.

Записывайте, как готовится такая пасха творожная - рецепт, рассчитан на 4 порции.

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Творог выложить в сито и дважды протереть его, затем взбить погружным блендером для получения мягкой и однородной текстуры. Сливочное масло нарезать кубиками, оставить на полчаса в комнате для размягчения. Изюм промыть водой, потом замочить в емкости с водой и оставить на 15 минут. После этого откинуть на дуршлаг, разложить на бумажном полотенце для просыхания. Мелкой теркой снять с лимона цедру.

Яйца вместе с маслом и сметаной взбить миксером, добавить к творогу, перемешать. Поставить массу на водяную баню, варить, помешивая, на слабом огне, пока смесь не станет горячей. После этого снять с огня и, продолжая мешать, остудить до комнатной температуры. Добавить изюм, миндаль, лимонную цедру, клюкву, сахар обычный и ванильный, снова перемешать. 

Форму для пасхи застелить влажной марлей, сложенной вчетверо, выложить творожную массу, накрыть сверху концами марли. Поставить под гнет с емкостью для жидкости снизу, убрать в холодильник на сутки, затем украсить по желанию и подать к столу.

ВАЖНО: не пугайтесь, что пасха получается жидкой - под гнетом она избавится от лишней жидкости и приобретет нужную плотную структуру.

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