Узнайте, как готовится творожная пасха на великий церковный праздник.

5 мая украинцы будут отмечать большой праздник - Пасха 2024. Многие хозяйки к этой дате пекут куличи, но одной из проблем оказывается слишком долгое приготовление выпечки. Узнайте, как делается творожная пасха - рецепт без вымешивания и лишних затрат.

Царская творожная пасха - рецепт

Ингредиенты:

полкило 9% творога;

100 гр сливочного масла;

100 гр изюма;

1 лимон;

3 яйца;

1 стакан 30-40% сметаны;

150 гр сахара;

1 ст.л ванильного сахара;

100 гр вяленой клюквы;

100 гр очищенного миндаля.

Записывайте, как готовится такая пасха творожная - рецепт, рассчитан на 4 порции.

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Творог выложить в сито и дважды протереть его, затем взбить погружным блендером для получения мягкой и однородной текстуры. Сливочное масло нарезать кубиками, оставить на полчаса в комнате для размягчения. Изюм промыть водой, потом замочить в емкости с водой и оставить на 15 минут. После этого откинуть на дуршлаг, разложить на бумажном полотенце для просыхания. Мелкой теркой снять с лимона цедру.

Яйца вместе с маслом и сметаной взбить миксером, добавить к творогу, перемешать. Поставить массу на водяную баню, варить, помешивая, на слабом огне, пока смесь не станет горячей. После этого снять с огня и, продолжая мешать, остудить до комнатной температуры. Добавить изюм, миндаль, лимонную цедру, клюкву, сахар обычный и ванильный, снова перемешать.

Форму для пасхи застелить влажной марлей, сложенной вчетверо, выложить творожную массу, накрыть сверху концами марли. Поставить под гнет с емкостью для жидкости снизу, убрать в холодильник на сутки, затем украсить по желанию и подать к столу.

ВАЖНО: не пугайтесь, что пасха получается жидкой - под гнетом она избавится от лишней жидкости и приобретет нужную плотную структуру.

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