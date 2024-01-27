Рассказываем, как выехать из Украины мужчине сегодня, и можно ли это сделать по инвалидности.

Мобилизация в Украине продолжается и набирает обороты, поэтому вопрос о том, как выехать из Украины мужчинам, остается актуальным. 25 декабря Верховная Рада внесла на рассмотрение законопроект, согласно которому изменятся правила мобилизации, но пока он не вступил в силу, важно знать - как выехать из Украины можно сейчас.

Отсрочка и выезд из страны, если жена - инвалид 3 группы

Согласно действующему законодательству Украины, если жена - инвалид 3 группы - мобилизация военнообязанного невозможна принудительно, как минимум, он имеет право на отсрочку. Для того чтобы вступила в законную силу отсрочка от армии - если жена инвалид 3 группы - необходимо предоставить в ТЦК документы о диагнозе жены, справку, подтверждающую наличие инвалидности и свидетельство о браке.

Что касается того, можно ли выехать из Украины с третьей группой инвалидности, или если жена - инвалид 3 группы - выезд за границу возможен. Согласно закону о правилах пересечения государственной границы, в военное время страну могут покинуть инвалиды I, II и III группы, а также сопровождающие их лица.

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Кто может сопровождать инвалида 3 группы за границу

Для того чтобы без проблем покинуть страну и отправиться в другое государство на лечение, важно знать, кто может сопровождать инвалида за границу. КМУ утвердило постановление № 57, в котором сказано, что если на территории Украины объявлено чрезвычайное или военное положение, инвалиды и сопровождающие их лица могут пересечь границу и уехать.

Однако стоит учитывать, что никаких проблем не будет у военнообязанного мужчины, если его жена - инвалид 3 группы, тогда он сможет подготовить документы и спокойно выехать из Украины. В случае с другими родственниками или совсем посторонними людьми это правило не работает. Если ребенок - инвалид 3 группы, выезд за границу невозможен даже в роли сопровождающего - для такого разрешения необходима I или II группа инвалидности.

Может ли инвалид 3 группы выехать за границу - список документов

Мужчина в возрасте от 18 до 60 лет, у которого есть 3 группа инвалидности, а также военнообязанный мужчина, если его жена инвалид - 3 группы - выезд за границу оформляет на законодательном уровне. Список документов, необходимых для пересечения границы, следующий:

паспорта сопровождающего лица и человека с инвалидностью;

документы, подтверждающие инвалидность;

свидетельство о браке.

Справка МСЭК не подходит для таких целей - она имеет значение только для ТЦК и СП, но не для пограничной службы.

Если военнообязанный мужчина с 3 группой инвалидности хочет выехать сам или в случае, когда его жена - инвалид 3 группы, и ее нужно перевезти в другую страну, стоит иметь хотя бы один из таких документов:

удостоверение инвалидности жены с указанием группы;

пенсионное удостоверение с указанием группы инвалидности жены;

удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи в соответствии с законами Украины, в которых указана группа и причины инвалидности;

справку для получения льгот лицами с инвалидностью, которые не имеют права на пенсию или соцпомощь.

Желательно не полагаться на счастливый случай, а подготовить максимальное количество документов, которые доказывают инвалидность, необходимость сопровождения, а также наличие зарегистрированного брака между людьми.

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