Нежная воздушная пасха на воде станет у вас любимым рецептом.

Приближается православная Пасха 2024, которую украинцы не представляют без крашенных яиц, веточек вербы и сладкой сдобы. К празднику предлагаем приготовить мягкую и ароматную пасху на воде. Этот рецепт особенно понравится людям, которые не любят вкус молока в выпечке или имеют непереносимость лактозы. Такую выпечку часто готовили украинские хозяйки, которые не имели дома коровы.

Пасха на воде

Ингредиенты:

вода - 200 мл;

мука - 250 г;

дрожжи сухие - 7 г;

яйца - 3 шт.;

сахар - 150 г;

ванильный сахар - 1 чайн. л.;

сливочное масло - 60 г;

подсолнечное масло - 2 стол. л.;

соль - щепотка;

изюм, цукаты, цедра апельсина - по вкусу.

Сливочное масло растопите на водяной бане или в микроволновке. Изюм и цукаты залейте кипятком на 10 минут и обсушите. Цедру апельсина натрите на мелкой терке. Теплую (примерно 40°) воду смешайте с дрожжами и ложкой сахара. Оставьте опару на 15 минут.

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Яйца взбейте блендером с обычным и ванильный сахаром и щепоткой соли до появления пенки. Смешайте яичную смесь с опарой, влейте подсолнечное и растопленное сливочное масло. Затем постепенно вмешайте муку - её может понадобиться больше или меньше.

Замесите гладкое и мягкое тесто, пока оно не перестанет липнуть к рукам. Выложите в смазанную маслом миску, накройте полотенцем и оставьте на 1,5 часа для подъема. Затем добавьте к тесту изюм, цукаты и цедру апельсину, ещё раз замесите и снова оставьте на 1 час.

Наполните бумажные формы тестом на 1/3 и в последний раз оставьте на 1 час. Запекайте изделия 45 минут при 180°.

После этого пасхи на воде готовы. Дайте им немного остыть. Нанесите сверху любимую глазурь для пасхи.

Быстрая пасха на минеральной воде

Эта пасха без молока готовится меньше часа. Вам не нужно будет несколько раз ждать, пока поднимется тесто. А после остывания тесто остается мягким.

Ингредиенты:

яйца - 3 шт.;

мука - 280 г;

сливочное масло - 50 г;

минеральная вода - 50 мл;

сметана - 100 г;

сахар - 150 г.

Дрожжи и сахар смешайте с минералкой комнатной температуры. Оставьте на 15 минут. Яйца взбейте со сметаной и мягким сливочным маслом, влейте опару. Муку смешайте с ванильным сахаром и вмешайте в яичную смесь. Замешивайте тесто сначала ложкой, а потом руками до мягкой однородной консистенции. По желанию добавьте в тесто изюм, цукаты или орехи.

Дно формы для выпечки застелите пергаментом и смажьте сливочным маслом. Разлейте по формочкам тесто и выпекайте 30-35 минут в разогретой до 200° духовке. Готовности пасхи проверяйте зубочисткой - она должна остаться сухой.

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