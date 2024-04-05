Пасхальные куличи на воде / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com

Приближается православная Пасха 2024, которую украинцы не представляют без крашенных яиц, веточек вербы и сладкой сдобы. К празднику предлагаем приготовить мягкую и ароматную пасху на воде. Этот рецепт особенно понравится людям, которые не любят вкус молока в выпечке или имеют непереносимость лактозы. Такую выпечку часто готовили украинские хозяйки, которые не имели дома коровы.

Пасха на воде

Ингредиенты:

  • вода - 200 мл;
  • мука - 250 г;
  • дрожжи сухие - 7 г;
  • яйца - 3 шт.;
  • сахар - 150 г;
  • ванильный сахар - 1 чайн. л.;
  • сливочное масло - 60 г;
  • подсолнечное масло - 2 стол. л.;
  • соль - щепотка;
  • изюм, цукаты, цедра апельсина - по вкусу.

Сливочное масло растопите на водяной бане или в микроволновке. Изюм и цукаты залейте кипятком на 10 минут и обсушите. Цедру апельсина натрите на мелкой терке. Теплую (примерно 40°) воду смешайте с дрожжами и ложкой сахара. Оставьте опару на 15 минут.

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Яйца взбейте блендером с обычным и ванильный сахаром и щепоткой соли до появления пенки. Смешайте яичную смесь с опарой, влейте подсолнечное и растопленное сливочное масло. Затем постепенно вмешайте муку - её может понадобиться больше или меньше.

Замесите гладкое и мягкое тесто, пока оно не перестанет липнуть к рукам. Выложите в смазанную маслом миску, накройте полотенцем и оставьте на 1,5 часа для подъема. Затем добавьте к тесту изюм, цукаты и цедру апельсину, ещё раз замесите и снова оставьте на 1 час.

Наполните бумажные формы тестом на 1/3 и в последний раз оставьте на 1 час. Запекайте изделия 45 минут при 180°.

После этого пасхи на воде готовы. Дайте им немного остыть. Нанесите сверху любимую глазурь для пасхи.

Пасха на воде рецепт / фото ua.depositphotos.com

Быстрая пасха на минеральной воде

Эта пасха без молока готовится меньше часа. Вам не нужно будет несколько раз ждать, пока поднимется тесто. А после остывания тесто остается мягким.

Ингредиенты

  • яйца - 3 шт.;
  • мука - 280 г;
  • сливочное масло - 50 г;
  • минеральная вода - 50 мл;
  • сметана - 100 г;
  • сахар - 150 г.

Дрожжи и сахар смешайте с минералкой комнатной температуры. Оставьте на 15 минут. Яйца взбейте со сметаной и мягким сливочным маслом, влейте опару. Муку смешайте с ванильным сахаром и вмешайте в яичную смесь. Замешивайте тесто сначала ложкой, а потом руками до мягкой однородной консистенции. По желанию добавьте в тесто изюм, цукаты или орехи.

Дно формы для выпечки застелите пергаментом и смажьте сливочным маслом. Разлейте по формочкам тесто и выпекайте 30-35 минут в разогретой до 200° духовке. Готовности пасхи проверяйте зубочисткой - она должна остаться сухой.

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