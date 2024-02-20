Домашние леденцы из сахара напоминают о детстве, школьных ярмарках и беззаботных днях. Они очень просто готовятся и долго смакуют. Чтобы вспомнить вкус детства, приготовьте домашние леденцы - рецепт предусматривает лишь 2 обязательных ингредиента. К тому же вы всегда будете уверены в натуральном составе.
Как сделать домашние леденцы
Ингредиенты:
- сахар - 200 г;
- вода - 50 мл;
- лимонный сок - 5 мл (по желанию);
- пищевые красители или соки (по желанию);
- подсолнечное масло - 2 стол. л. (для смазывания формы).
Сначала подготовьте формы для леденцов: это могут быть силиконовые формочки для льда или конфет, или обычная пергаментная бумага. Смажьте подсолнечным маслом, чтобы конфеты не прилипли. Также подготовьте миску с холодной водой - в ней можно проверять готовность леденцов.
В кастрюлю с толстым дном всыпьте сахар, влейте воду и по желанию лимонный сок. Включите слабый огонь и доведите смесь до кипения. Варите карамель на минимальном огне примерно 7-10 минут и постоянно помешивайте, чтобы сахар не пригорел.
Готовность проверяют в миске с холодной водой - капните туда немного карамели. Если капля быстро застыла, то основа готова. В готовую смесь по желанию добавьте пищевые красители или натуральные соки - буряковый для красного цвета, апельсиновый - для оранжевого, молоко - для белого.
Разлейте сироп по смазанным маслом формочкам и воткните шпажки. Будьте осторожны - готовая карамель очень горячая. Оставьте в холодном месте на 15 минут, пока домашние леденцы в формочках не застынут.
Если нет формочек, разлейте сироп небольшими круглыми порциями на смазанный маслом пергамент.
Леденцы домашние по желанию можно посыпать съедобной цветной посыпкой перед застыванием.