Виталий Капранов рассказал, какой вывод сделали врачи.

Знаменитый украинский писатель, публицист и общественный деятель Дмитрий Капранов внезапно ушел из жизни 16 апреля. Его брат-близнец - Виталий - назвал причину смерти писателя.

Во вторник на Facebook-странице "Братья Капрановы" появилось печальное известие о внезапной смерти Дмитрия. Эта новость стала шоком для поклонников творчества братьев. Для всех было удивлением, что вызвало резкое ухудшение здоровья Капранова на 57-м году жизни.

По словам Виталия, Дмитрию утром 16 апреля внезапно стало плохо. Причиной его смерти оказались проблемы с сердцем. Как указал писатель, именно такой вывод сделали врачи.

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"Причина смерти Дмитрия - сердце. Это заключение врачей", - заявил Виталий Капранов на Facebook-странице.

К слову, прощание с Дмитрием Капрановым состоялось 18 апреля. Утром прошла церемония отпевания публициста в Михайловском Златоверхом соборе в Киеве. Там с ним попрощались все близкие и поклонники. Тело Дмитрия кремируют и похоронят на Байковом кладбище.

Напомним, ранее ушел из жизни известный украинский актер театра Петр Никитин.

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