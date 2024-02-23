С 1 марта 2024 года некоторые переселенцы лишатся денежных выплат.

С 1 марта правительство перестанет начислять помощь переселенцам некоторых категорий. И лишь немногим ВПЛ автоматически продлят выплаты. Правительство решило пересмотреть принцип начисления помощи, чтобы мотивировать переселенцев трудоустраиваться и снизить социальную нагрузку на государство.

Мы разобрались, кому отменят выплаты ВПЛ с началом весны, а каким категориям нужно обращаться за продлением социальной помощи.

Кому отменят выплаты ВПЛ с 1 марта

С 1 марта 2024 правительство пересмотрит механизм начисления выплат ВПЛ. Финансовую помощь не получат люди, которых посчитают достаточно состоятельными. В частности, выплаты ВПЛ с 1 марта не будут выплачивать:

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пенсионерам, которые получают ежемесячную пенсию более 9444 гривен;

переселенцам, среднемесячный совокупный доход на одного члена семьи превышает 9444 гривен;

семьям, которые имеют собственное жилье или автомобиль, иностранную валюту, большой депозит в банке.

Решение об отмене выплат будет приниматься индивидуально для каждой семьи переселенцев.

Кому продлят выплаты ВПЛ в Украине

В то же время с 1 марта автоматически продлят получение помощи на полгода наиболее уязвимым категориям переселенцев:

пенсионерам с месячной пенсией менее 9444 гривен;

лицам с инвалидностью 1 и 2 группы;

детям с инвалидностью;

детям-сиротам и лишённым родительской опеки;

сиротам возрастом до 23 лет;

приемным родителям.

Остальным ВПЛ с марта перестанут начислять помощь автоматически. Но они могут обратиться в органы социальной защиты, чтобы продлить получение выплат. Право на продление помощи имеют такие категории:

члены семей перечисленных ранее лиц;

семьи с детьми до 14 лет, которые не имеют возможности отдать ребенка в детский сад или оффлайн-школу и вынуждены не работать;

ВПЛ с детьми до 14 лет, которые живут в зоне боевых действий;

многодетные семьи;

лица, потерявшие трудоспособность и не имеющие пенсии.

Таким гражданам на протяжении февраля или марта стоит обратиться в орган социальной защиты населения, где они стоят на учете как ВПЛ. Обратите внимание, что для одобрения решения про продление выплат от трудоспособных членов семьи могут потребовать устроиться на работу или встать на учёт в центр занятости.

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