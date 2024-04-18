Генерал-лейтенант Карстен Бройер отметил, что Россия производит много оружия и техники для боевых действий.

Немецкий генерал-лейтенант Карстен Бройер заявил, что Россия может подготовиться к нападению на страны НАТО через 5-8 лет. По его словам, это может произойти, если страна восстановит свои силы после войны в Украине. Об этом пишет Reuters.

"К тому времени, исходя из нашего анализа, Россия (восстановит) свои силы до такого уровня, что нападение на территорию НАТО станет возможным. Я не говорю, что это произойдет, но это может быть возможным", - подчеркнул генеральный инспектор Бундесвера во время визита в Польшу.

По его словам, Россия продолжает производить много военной техники, которую не поставляет в полном объеме на фронт в Украину, поэтому "в 2029 году мы должны быть готовы".

Видео дня

"То, что мы видим - это угроза через пять-восемь лет", - предупредил Бройер.

В свою очередь министр обороны Германии Борис Писториус заверил, что Украина до сих пор способна победить Россию в войне. Об этом он сказал в интервью журналу Focus, передает издание Tagesschau.

Когда у него спросили о возможности победы Украины в войне, он ответил уверенно.

"И мы должны сделать все возможное, чтобы достичь этого", - добавил Писториус.

Он подчеркнул, что именно поэтому его страна "достигает болевого порога", когда решает вопрос о передаче вооружения со складов Бундесвера.

Угроза для стран НАТО со стороны РФ: последние новости

Ранее Институт изучения войны писал, что Россия запугивает страны НАТО, а особенно Финляндию из-за вступления страны в альянс. Аналитики отмечают, что такими действиями Кремль пытается сдерживать расширение влияния НАТО на другие страны, из-за чего готовит информационную почву для длительной конфронтации со странами Запада.

Также редактор по вопросам безопасности и обороны Sky News Дебора Хейнс заявила о возможности Третьей мировой войны из-за событий, которые происходят в разных частях мира, среди которых война в Украине и на Ближнем Востоке.

"Это не означает, что эскалация до глобального противостояния неизбежна, но сейчас она, пожалуй, более вероятна, чем когда-либо после окончания последней мировой войны. Решение Ирана запустить беспрецедентный шквал ракет и беспилотников против Израиля только что подняло ставки еще выше", - объяснила эксперт.

Вас также могут заинтересовать новости: