В целом из-за такой атаки враг потерял немало военной техники.

Украинская разведка сообщила, что уже появились первые официальные данные по потерям армии РФ в результате удара в ночь на 17 апреля 2024 года по аэродрому во временно оккупированном Джанкое, который находится в Крыму.

Известно, что оккупанты потеряли четыре пусковые установки комплекса С-400, три радиолокационные станции, пункт управления средствами ПВО и аппаратуру наблюдения за воздушным пространством "Фундамент-М". Издание Defense Express отметило, что в случае с "Фундамент-М", это, вероятно, первое упоминание за все время полномасштабной войны об этом образце российской техники, а также рассказало об этой машине и почему ее ликвидация является важной.

В целом об этом образце вражеской техники очень мало информации в открытом доступе. К примеру, журналистам удалось найти только три фото, которые показывают "Фундамент-М".

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""Фундамент-М" является автоматизированной системой управления для подразделений противовоздушной обороны армии РФ. Самое раннее упоминание в открытом доступе об этой АСУ датируется 2011 годом, и уже тогда заявлялось, что этот "аналоговнет" способен управлять работой целого зенитно-ракетного полка, в частности при отражении массированной атаки с использованием крылатых и баллистических ракет", - рассказывают в публикации.

По словам журналистов, впервые систему "Фундамент" презентовали во время МАКС-2013, а первые упоминания о поставках в армию датируются 2015 годом. В то время, как российские СМИ сообщали, что эти системы были предоставлены подразделениям, находящимся во временно оккупированном Крыму и на Дальнем Востоке.

В то же время в 2021 году сообщалось, что 5 таких машин поставили подразделениям ПВО Центрального военного округа ВС РФ.

"На основе чего можно сделать предположение, что "Фундамент-М" для российской армии является системой редкой, и из-за количественного дефицита эта АСУ поставлялась в первую очередь в "передовые" военные округа.Сами рашисты публично заявляли только одну характеристику "Фундамент-М" - способность "спариваться" со всеми имеющимися типами РЛС и ЗРК в строю армии РФ. Но судя по факту потери во время удара по Джанкою, "Фундамент-М" оказался неспособным справиться с главной задачей - обеспечить российским оккупантам отражение ракетной атаки", - подытожили в материале.

Удар по аэродрому в Джанкое: что известно

Как писал УНИАН, ночью 17 апреля в оккупированном Джанкое прогремели взрывы. После этого начался пожар в районе аэродрома.

Позже в партизанском движении "АТЕШ" подтвердили уничтожение вражеского комплекса С-400 в Джанкое.

"Мы подтверждаем успешность ряда ударов, которые были нанесены ночью на территории Джанкойского аэродрома. Подтверждается детонация в точке по координатам 45.7092211, 34.4270056. Ранее, на этой локации наши агенты фиксировали подвоз длинных ящиков в оборудованные капониры. Подтверждается поражение новейшего комплекса С-400 со взрывом пусковой установки и серьезными повреждениями других машин комплекса. Оккупанты верили в свой новейший комплекс ПВО настолько, что размещали склады с ракетами непосредственно возле пусковой установки", - отметили в сообщении.

В то же время военный обозреватель Денис Попович рассказал о последствиях ударов по Джанкою. По его словам, у россиян после такой атаки началась "истерика".

"Там истерика такая, что любо-дорого было читать об этом... Если мы говорим о комплексе С-400, то он 400 километров имеет дальность действия. Фактически, они сейчас лишены системы, которая могла бы контролировать весь Крым и даже [за его пределами]. Это серьезная потеря, поскольку они могли бы использовать ее, в том числе и для защиты так называемого Крымского моста", - объяснил эксперт.

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