У них наступает сложный период.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые уже в ближайшее время могут остаться без своей пары. Они рискуют разорвать отношения с любимыми. Кто-то будет рад, что освободился, а кто-то будет страдать.

Рак

Последнее время у вас могли быть напряженные отношения с вашим партнером, однако каждый из вас скрывал свое недовольство, чтобы лишний раз не ссориться. Вот-вот может произойти какая-то ситуация, которая выведет вас на эмоции, и тогда избежать итальянских страстей не удастся. Вам придется выяснить отношения от "а" до "я". Вполне вероятно, что после этого вы поймете, что вы слишком разные люди, поэтому вам лучше пойти разными дорогами.

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Весы

У Весов чаще всего в приоритете работа. Ваша вторая половинка из-за этого может страдать, потому что она недополучает вашего внимания, любви и заботы. Вам стоит сделать выбор - или карьера, или личная жизнь. И есть риск, что вы выберете первое. Если так и будет, то вас, действительно, ждет большое профессиональное будущее, а если нет, то вы рискуете потерять свое место в жизни.

Скорпион

Скорпионы в силу своего яростного характера часто отвергают чувства других людей. Судьба дает вам шанс стать счастливым семейным человеком, а вы все портите из-за каких-то тараканов в голове. Вам стоит избавиться от вредителей и наконец понять, чего вы хотите на самом деле. В противном случае ваш партнер все решит за вас, и его решение может вам не понравиться.

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