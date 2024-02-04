Когда Украина переходит на летнее время в 2024 году и почему мы это делаем.

Каждый год в Украине переводят часы: осенью - на зимнее, а весной - на летнее. Когда переход на летнее время будет в 2024 году и зачем на него переходить - рассказываем в материале.

Зачем нужен перевод на летнее время

Летнее время - это время, которое вводится на летний период. Обычно часы переводят весной, на 1 час вперед относительно стандартного времени (то есть, зимнего). Делают это с целью более рационального использования светлого времени суток и экономии электроэнергии на освещение, а также для синхронизации во времени с другими странами.

В Украине время переводят дважды год по еще одной существенной причине: довольно большого расстояния между восточными и западными областями. Если Украина будет жить в одном часовом поясе весь год, то это может привести к определенным неудобствам. Например, если оставить навсегда зимнее время, то на востоке летом солнце будет всходить посреди ночи - то есть, солнце взошло, а на часах - 3:00. И, как правило, заходить тоже раньше времени - примерно около 20:00.

Видео дня

Если же сделать наоборот и оставить навсегда летнее время, то в западных регионах солнце зимой будет восходить, когда на часах будет 9:00, то есть, на работу и в школу нужно будет добираться в темноте. Отказаться от перевода часов можно лишь в том случае, если ввести в Украине два часовых пояса. Но до этого придется переходить на летнее время, а затем возвращаться обратно на зимнее.

Когда в Украине переводят часы на летнее время в 2024 году

Стрелки часов на летнее время в Украине, как правило, переводят в последнее воскресенье марта. В 2024 году переход на летнее время будет в ночь с 30 марта на 31 марта, в 3:00. Переводят часы в выходной, чтобы был хотя бы день на адаптацию к новому времени.

Как переводят часы на летнее время - на 1 час вперед, с 3:00 на 4:00. Современная техника (компьютеры и смартфоны) переходят на новое время автоматически, перевести вручную нужно будет кнопочные телефоны и механические часы.

Как пережить переход на летнее время

Переход на летнее время - более сложный, чем на зимнее, хотя в обоих случаях не слишком хорошо отражается на здоровье, так как нарушаются биоритмы организма человека. После перехода на летнее время нужно будет вставать и ложиться спать на 1 час раньше. Также перевод часов опасен потому, что:

повышается заболеваемость организма;

возрастает риск инфарктов, гипертонических кризов, замечено, что в адаптационный период возрастает количество вызовов скорой к сердечникам;

увеличивается количество ДТП;

возрастает количество попыток суицидов.

Отражается перевод стрелок и на детях и школьниках. Чтобы минимизировать его последствия, постарайтесь за несколько дней до 31 марта ложиться спать и вставать раньше обычного - например, сначала на 15 минут, затем на 30, 45 минут. Переход будет более плавным и есть вероятность, что вы его и не очень почувствуете.

Ранее мы рассказывали, когда будут праздники в Украине и выходные дни в феврале 2024.

Вас также могут заинтересовать новости: