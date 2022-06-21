Можно ли купить белый билет и получится ли с ним выехать за границу - узнайте в материале УНИАН.

"Белый" билет - документ, который выдает призывнику военно-врачебная комиссия. Даже во время мобилизации он освобождает мужчину от службы в армии. УНИАН расскажет, поможет ли белый билет в военное время избежать призыва и почему некоторые мужчины с таким документам все равно попадают под призыв.

Ранее мы говорили о том, кто из мужчин может выехать из Украины 2022.

Что означает белый билет в Украине - особенности

"Белый" билет - это разговорная форма названия документа, который выдается военными врачами во время медицинской комиссии. В нем указано, что мужчина не годен к службе в армии по состоянию здоровья или иным причинам. Всего существует три категории "белого" билета:

"ограниченно годен к военной службе";

"непригоден к военной службе в мирное время, ограниченно пригоден в военное время";

"непригоден к военной службе с исключением из военного учета".

Нюанс заключается в том, что в военное время мужчины, которые попали под первую и вторую категорию, могут быть призваны в армию для службы в тылу. Только те, кто получил третью категорию, освобождаются от военных обязанностей полностью.

Ранее УНИАН пообщался с адвокатом и выяснил подробнее, как узнать свою категорию и какие заболевания повлияют на решение комиссии.

Белый билет в военное время - куда могут и не могут призвать

В соответствии с "Положением о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины", утвержденным Министерством Обороны Украины, мужчины, попадающие под категории "ограниченно годен к военной службе" и "непригоден к военной службе в мирное время, ограниченно пригоден в военное время" могут нести службу в таких подразделениях:

частях обеспечения;

военных комиссариатах, учреждениях, организациях;

учебных заведениях.

Несмотря на то, что представителей сильного пола с "белым" билетом действительно могут призвать в армию, в десантно-штурмовые войска, морпехи и плавсостав их не возьмут.

При этом, выезжать за границу могут только мужчины, попадающие под третью категорию "непригоден к военной службе с исключением из военного учета".

Можно ли купить белый билет и как он выглядит

Как мы уже говорили, "белый" билет в Украине - это общее название отметки о том, что мужчина не годен к службе в армии. Название появилось не просто так - в СССР такие "билеты" действительно выдавались, но с направлением не в воинские части, а в тыл. И были они белого цвета, в отличие от тех, в которых стояла отметка "годен" - тот документ имел красный оттенок.

Купить "белый" билет в Украине можно - с начала войны СБУ разоблачило множество военных медиков, которые продавали подобные документы призывникам. Покупка "белого" билета наказуема по закону, поэтому мы настоятельно не рекомендуем его нарушать.

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