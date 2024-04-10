Разбираемся, как собрать и правильно хранить ароматный березовый сок.

Освежающий и целебный березовый сок в Украине начинают собирать с началом потепления. Этот волшебный напиток богат витаминами, прекрасно бодрит и не содержит никаких вредных добавок. Мы расскажем, когда собирают березовый сок, чтобы он был вкусным, и как надолго сохранить его свежим.

Когда собирать березовый сок

Время сбора березового сока зависит от широты и погодных условий. В большинстве областей Украины добывать напиток можно с конца марта и в течение всего апреля. Ориентируйтесь на внешний вид дерева. Идеальное время - когда почки уже набухли, но листья ещё не распустились. Если берёза позеленела, то её сок может горчить.

Что касается времени суток, то березовый сок рекомендуется собирать с обеда до заката. Желательно подобрать для этого солнечный день, когда движение сока самое активное.

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Нельзя собирать сок, если:

береза молодая и/или тонкая;

с одного дерева собрали более 3 литров;

растение больное, зараженное;

дерево растет возле трассы или завода, в природоохранной зоне, на частном участке.

При сборе сока очень важно не навредить дереву. Не забывайте, что сок нужен для нормального роста березы.

Как собирать березовый сок

Для сбора сока используйте шуруповерт или дрель с тонким сверлом. Сделайте небольшое отверстие в коре. Если диаметр дерева больше 40 см, то можно сделать два отверстия.

В место надреза вставьте трубочку или железный желоб, а также емкость для сбора сока. С одного дерева рекомендуется добывать не более 2-3 литров напитка. После сбора заделайте ранку мхом, хозяйственным мылом или садовым варом.

Как сохранить березовый сок

Собранный сок храните в холодильнике не более трех дней. Однако продукт этот скоропортящийся, а пить больше стакана в день не рекомендуется. Поэтому сохранить свежим большое количество напитка не получится.

Чтобы напиток хранился месяцами, закройте березовый сок на зиму. Это не только продлит свежесть, но и улучшит его вкусовые качества. Напиток также можно заморозить морозилке в пластиковых бутылках.

Ранее мы писали, кому нужно пить березовый сок, а в каких случаях напиток может навредить здоровью.

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