Будет ли мобилизация женщин в Украине и что изменится после принятия нового закона о мобилизации.

7 февраля Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект 10449 о мобилизации, воинском учете и прохождении службы. Какие изменения касаются мобилизации женщин, будет ли изменен воинский учет женщин в Украине и кто должен стоять на нем в обязательном порядке - в материале.

Воинский учет женщин в Украине - кто обязан на него встать

Согласно пункту 11 статьи 1 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" на воинский учет должны стать женщины, которые:

пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту и закончили учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего или высшего образования и получили медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат постановке на воинский учет военнообязанных;

имеют специальность и / или профессию, родственную с соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны Украины, и пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, кроме указанных в абзаце первом настоящей части, берутся на воинский учет военнообязанных по их желанию.

Ранее мы рассказывали, как проходит воинский учет женщин с 1 октября 2023 года, как на него встать и какие обязанности после постановки на учет.

Видео дня

Мобилизация женщин - проводят ли в Украине и что изменится после принятия законопроекта №10449

Согласно пунктам 11 и 12 статьи 1 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" женщин-медик и фармацевтов, состоящих на воинском учете, могут призывать на военную службу или привлекать для выполнения работ по обеспечению обороны государства во время действия военного положения. В мирное время - они могут быть приняты на военную службу и службу в военном резерве только в добровольном порядке.

Ныне женщин, находящихся на воинском учете, в Украине не мобилизуют, но они могут пойти на службу в ВСУ в добровольном порядке. И в версии законопроекта № 10449, которую 7 февраля поддержала Верховная Рада, изменений по воинскому учету и мобилизации женщин не предусматривается.

Единственное возможное изменение в законодательстве, которое касается мобилизации женщин, может быть в пункте 12 статьи 1 того же Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", а именно - женщин, состоящих на воинском учете, могут призывать на военную службу или привлекать для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время только в добровольном порядке. То есть, по сути - как и в мирное время.

Вас также могут заинтересовать новости: