Как будут меняться фазы Луны в марте, когда благоприятные и неблагоприятные дни.

Март 2024 примечателен тем, что в этом месяце мы сможем наблюдать несколько необычных лунных явлений - суперноволуние, когда Луна будет больше, чем обычно и микрополнолуние - когда спутник Земли отдалится на максимальное расстояние. Также в марте произойдет первое в этом году лунное затемение. Когда ждать новолуние, полнолуние и затмение и какие дни будут наиболее благоприятными - смотрите лунный календарь на март 2024.

Фазы Луны в марте 2024 и их влияние на людей

Как будут меняться фазы Луны в марте:

Луна убывает - с 1 по 9 число и с 26 по 31 число;

суперноволуние в марте 2024 - 10 марта в 11:00 по Киеву;

Луна растет - с 11 по 24 марта;

микрополнолуние в марте 2024 - 25 марта в 9:00 по Киеву.

полутеневое лунное затмение - 25 марта в 09:13 по Киеву.

Свой цикл Луна проходит за 29,53 дня, в нем выделяют благоприятные и неблагоприятные периоды:

Видео дня

Новолуние

Первая лунная фаза - начало и перезапуск. Это время подходит для задумки новых проектов, новых идей и создания чего-то с нуля.

Первая четверть Луны

В этой фазе можно развивать все то, что было запланировано в новолуние. Этот момент считается очень благоприятным, чтобы сделать еще несколько шагов для достижения своих целей.

Полнолуние

Луна - на пике своего развития. Люди в это время мгут испытывать более сильные эмоции, а также это время сбора урожая - всего того, что было "посажено" в начале лунного цикла.

Последняя четверть Луны

Это хороший период для анализа и погружения в себя, чтобы понять, что происходит и от чего нужно отказаться.

Лунный календарь на март 2024 - благоприятные и неблагоприятные дни

Самые благоприятные дни в марте 2024: 1, 2, 7, 8, 13, 15, 16, 27, 31.

Неблагоприятные дни в марте 2024: 3, 5, 6, 7, 11, 12, 18, 22, 25, 30.

Все остальные дни - нейтральные.

Благоприятные дни в марте 2024 по сферам

Что и когда лучше делать в этом месяце:

начинания: 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 марта.

перемены на работе: 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.

лечение зубов: 5, 6, 7, 13, 14, 15, 22, 23, 24.

поездки: 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 15 ,16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 31.

свадьба: 5, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27.

Не советуют ничего начинать или браться за что-либо важное в дни новолуния и полнолуния, а также в дни затмений.

Ранее мы публиковали лунный посевной календарь на март 2024.

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