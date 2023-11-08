Поминальные дни проходят несколько раз в год, и их даты каждый год меняются.

Дни поминовения умерших, или, как их называют, родительские субботы, ежегодно отмечаются несколько раз в год, а их даты меняются в зависимости от церковных праздников и постов. Кроме этого, в связи с переходом Православной церкви Украины на новоюлианский календарь, даты непереходящих праздников сдвинулись на 13 дней раньше, поэтому некоторые родительские субботы также сместились. Рассказываем, когда поминальные дни в 2024 году.

Что такое родительская суббота

Родительская суббота - это день поминовения, когда почитают умерших родственников и близких. Суббота считается днем тишины и покоя, поэтому подходит для молитв и воспоминаний об усопших, посещения храмов и кладбищ, поминальных обедов. Поминальные дни в основном приходятся на субботы, но в отдельных случаях выпадают на другие дни.

На какие даты выпадают родительские субботы в 2024 году

Каждый год родительские субботы отмечаются в разные даты и зависят от церковных праздников и постов. В 2024 году они приходятся на такие дни:

Видео дня

9 марта - Мясопустная родительская суббота, Вселенская родительская суббота.

- Мясопустная родительская суббота, Вселенская родительская суббота. 30 марта - суббота второй седмицы (недели) Великого поста.

- суббота второй седмицы (недели) Великого поста. 6 апреля - суббота третьей седмицы Великого поста.

- суббота третьей седмицы Великого поста. 13 апреля - суббота четвертой седмицы Великого поста.

- суббота четвертой седмицы Великого поста. 9 мая - День поминовения воинов.

- День поминовения воинов. 14 мая - Радоница (Проводы).

- Радоница (Проводы). 22 июня - Троицкая родительская суббота, Вселенская родительская суббота.

- Троицкая родительская суббота, Вселенская родительская суббота. 27 июля - родительская суббота перед Успенским постом.

- родительская суббота перед Успенским постом. 28 сентября - Покровская родительская суббота (перед праздником Покровы 1 октября по новому стилю).

- Покровская родительская суббота (перед праздником Покровы 1 октября по новому стилю). 19 октября - Дмитриевская родительская суббота (перед днем памяти Дмитрия Солунского 26 октября по новому стилю).

- Дмитриевская родительская суббота (перед днем памяти Дмитрия Солунского 26 октября по новому стилю). 26 октября - Кузьмина поминальная суббота.

- Кузьмина поминальная суббота. 2 ноября - Михайловская родительская суббота (перед Собором Архистратига Михаила 8 ноября по новому стилю).

- Михайловская родительская суббота (перед Собором Архистратига Михаила 8 ноября по новому стилю). 9 ноября - родительская суббота перед Рождественским постом.

Среди всех поминальных дней есть две Вселенские поминальные родительские субботы - это дни, когда поминают не только умерших родственников и близких, но и молятся за упокой души всех православных христиан, в том числе тех, кто погиб или умер внезапно и не был похоронен.

Что нужно делать в родительскую субботу

Традиционно накануне родительских дней в храмах совершаются панихиды, которые называются парастас (переводится с греческого как "ходатайство", "прошение"). В сам поминальный день утром проходит литургия, на которой подают записки об упокоении, заказывают сорокоуст.

В храм также несут "панихидки" на милостыню - постные продукты, которые раздают нуждающимся, а дома верующие устраивают поминальные обеды - на стол ставят кутью, как символ воскрешения.

Ходят ли на кладбище в родительскую субботу? Это остается на усмотрение самих верующих, но зачастую после церкви принято посещать могилки умерших. Могилы приводят в порядок, можно зажечь лампадку и помолиться. Благим делом считается убрать заброшенную могилу. Если в этот день посетить церковь и кладбище не получается, то можно прочесть молитву дома.

Что нельзя делать в родительскую субботу

В дни поминовения есть ряд запретов:

нельзя говорить плохо об умерших и страдать;

запрещается спорить и ругаться;

нельзя отказывать в милости нуждающимся;

не следует оставлять пищу на могилках и распивать алкоголь на кладбище;

нельзя устраивать шумные поминальные трапезы.

Прямого запрета на работу в эти дни нет, но лучше все мирские дела отложить на потом. Поминальный день следует провести в тишине и молитве - считается, что именно наша молитва помогает душам умерших обрести покой, а их грехи будут прощены.

Ранее мы публиковали православный календарь на ноябрь 2023 с праздниками по новому стилю.

Вас также могут заинтересовать новости: