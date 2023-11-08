Дни поминовения умерших, или, как их называют, родительские субботы, ежегодно отмечаются несколько раз в год, а их даты меняются в зависимости от церковных праздников и постов. Кроме этого, в связи с переходом Православной церкви Украины на новоюлианский календарь, даты непереходящих праздников сдвинулись на 13 дней раньше, поэтому некоторые родительские субботы также сместились. Рассказываем, когда поминальные дни в 2024 году.
- Что такое родительская суббота
- На какие даты выпадают родительские субботы в 2024 году
- Что нужно делать в родительскую субботу
- Что нельзя делать в родительскую субботу
Что такое родительская суббота
Родительская суббота - это день поминовения, когда почитают умерших родственников и близких. Суббота считается днем тишины и покоя, поэтому подходит для молитв и воспоминаний об усопших, посещения храмов и кладбищ, поминальных обедов. Поминальные дни в основном приходятся на субботы, но в отдельных случаях выпадают на другие дни.
На какие даты выпадают родительские субботы в 2024 году
Каждый год родительские субботы отмечаются в разные даты и зависят от церковных праздников и постов. В 2024 году они приходятся на такие дни:
- 9 марта - Мясопустная родительская суббота, Вселенская родительская суббота.
- 30 марта - суббота второй седмицы (недели) Великого поста.
- 6 апреля - суббота третьей седмицы Великого поста.
- 13 апреля - суббота четвертой седмицы Великого поста.
- 9 мая - День поминовения воинов.
- 14 мая - Радоница (Проводы).
- 22 июня - Троицкая родительская суббота, Вселенская родительская суббота.
- 27 июля - родительская суббота перед Успенским постом.
- 28 сентября - Покровская родительская суббота (перед праздником Покровы 1 октября по новому стилю).
- 19 октября - Дмитриевская родительская суббота (перед днем памяти Дмитрия Солунского 26 октября по новому стилю).
- 26 октября - Кузьмина поминальная суббота.
- 2 ноября - Михайловская родительская суббота (перед Собором Архистратига Михаила 8 ноября по новому стилю).
- 9 ноября - родительская суббота перед Рождественским постом.
Среди всех поминальных дней есть две Вселенские поминальные родительские субботы - это дни, когда поминают не только умерших родственников и близких, но и молятся за упокой души всех православных христиан, в том числе тех, кто погиб или умер внезапно и не был похоронен.
Что нужно делать в родительскую субботу
Традиционно накануне родительских дней в храмах совершаются панихиды, которые называются парастас (переводится с греческого как "ходатайство", "прошение"). В сам поминальный день утром проходит литургия, на которой подают записки об упокоении, заказывают сорокоуст.
В храм также несут "панихидки" на милостыню - постные продукты, которые раздают нуждающимся, а дома верующие устраивают поминальные обеды - на стол ставят кутью, как символ воскрешения.
Ходят ли на кладбище в родительскую субботу? Это остается на усмотрение самих верующих, но зачастую после церкви принято посещать могилки умерших. Могилы приводят в порядок, можно зажечь лампадку и помолиться. Благим делом считается убрать заброшенную могилу. Если в этот день посетить церковь и кладбище не получается, то можно прочесть молитву дома.
Что нельзя делать в родительскую субботу
В дни поминовения есть ряд запретов:
- нельзя говорить плохо об умерших и страдать;
- запрещается спорить и ругаться;
- нельзя отказывать в милости нуждающимся;
- не следует оставлять пищу на могилках и распивать алкоголь на кладбище;
- нельзя устраивать шумные поминальные трапезы.
Прямого запрета на работу в эти дни нет, но лучше все мирские дела отложить на потом. Поминальный день следует провести в тишине и молитве - считается, что именно наша молитва помогает душам умерших обрести покой, а их грехи будут прощены.
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