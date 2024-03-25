Рассказываем, как убрать зеленый налет с дерева и помочь растению лучше развиваться.

Мох на дереве указывает на высокую влажность. Сами по себе ни мхи, ни лишайники вреда не причиняют, если образуются на дереве в количестве нескольких небольших пятен. Но если такие наросты "оккупировали" растение, следует выяснить, как избавиться от мха на деревьях быстро и безопасно.

Как избавиться от мха и лишайников на плодовых деревьях - советы

Существуют проверенные народные средства от мха, которые не потребуют серьезных финансовых вложений, зато дадут отличный результат. Проводить такую обработку нужно ранней весной (в марте) и поздней осенью (в ноябре). Важно делать это до того, как на дереве появятся почки, иначе вы убьете растение.

Многие огородники советуют железный купорос от мха на деревьях, как одно из самых надежных средств. Вам нужно приготовить 5% раствор (500 гр на 10 л воды) и обработать стволы и скелетные ветви деревьев. Пройдет неделя, и вы увидите, как лишайники и мох отпали сами по себе. Остатки можно будет соскоблить вручную деревянной лопаткой. Не лишней будет и обработки земли под деревом, потому что железный купорос - шикарная профилактика многих заболеваний почвы.

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Как уничтожить мох на деревьях солью - "дедовский" метод

Еще один лайфхак, как избавиться от мха на деревьях - это взять 1 кг соли, 2 кг древесной золы, натереть 2 куска хозяйственного мыла и соединить все ингредиенты между собой. Залить 10 л горячей воды, довести до кипения, охладить и смазать полученным составом стволы деревьев. После того как лишайники и мох отвалятся, следует вручную убрать остатки, а потом побелить деревья. Раствор приготовить нетрудно - 1,5-2 кг гашеной извести развести в 10 л воды или купить готовую смесь и нанести ее равномерно на ствол дерева. Важно проводить побелку, когда на улице сухо, а температура воздуха не опускается ниже 2 градусов Цельсия.

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