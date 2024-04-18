Известный украинский учитель объяснил, как избавиться от кальки с русского языка.

Часто можно услышать в украинском языке фразу, заимствованную из русского, - "не по собі". Так говорят, когда хотят передать ощущение дискомфорта или неловкости.

Автор учебников по украинскому языку, заслуженный работник образования украинского государства, доцент Александр Авраменко поделился в эфире программы "Сніданок з 1+1", как избавиться от кальки.

Учитель сказал, как правильно "не по собі" на родном языке. Эксперт отметил, что есть два варианта перевода:

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"ніяково";

"ніяковіти".

Педагог также привел примеры - "я зніяковів через різке зауваження"; "мені стало ніяково через незграбну поведінку колеги".

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Александр Авраменко ранее рассказал, как "пробка" на украинском используется правильно. Эксперт отметил, что в украинском языке в прямом значении "пробками" называют различные затычки, а в переносном - проблемы с движением на дорогах. По его словам, если нужно сказать, что на дорогах есть большое скопление транспорта, то именно такое прямое значение у слова "затор".

Языковед подчеркнул, что слова в переносном значении не стоит употреблять в публицистическом стиле (то есть в новостях), а также в деловом (речь идет о различных документах).

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