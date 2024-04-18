Китай маскирует свое военное присутствие в космосе с помощью гражданских программ.

Китай маскирует свое военное присутствие в космосе с помощью гражданских программ. Об этом заявил глава NASA Билл Нельсон, сообщает Sky News.

"Мы считаем, что значительная часть их так называемой гражданской космической программы является военной программой", - заявил он на заседании Комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США.

Он отметил, что Китай сделал "чрезвычайные шаги", особенно за последние 10 лет, но чрезвычайно засекреченные.

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"Последняя дата, которую они назвали, когда они собираются высадиться [на Луну] - 2030 год, но она постоянно смещается. Мы обязаны добраться туда первыми и использовать наши исследовательские усилия в мирных целях", - сказал Нельсон.

Он спрогнозировал, что Китай может претендовать на часть космического пространства как на собственную территорию, если он первым высадится на Луну.

"Если Пекин прибудет первым, он может сказать: "Хорошо, это наша территория, держитесь подальше", - предостерег руководитель NASA.

"Я надеюсь, что китайская космическая программа опомнится и поймет, что гражданский космос предназначен для мирного использования, но мы не видим, чтобы это было продемонстрировано", - сказал Нельсон.

По данным Разведывательного управления Министерства обороны США, Китай сейчас имеет 499 спутников на орбите. Это более чем вдвое больше, чем в 2019 году. Он также разрабатывает свои шпионские воздушные шары и гиперзвуковые ракеты.

Космическая программа Китая

Китай быстрыми темпами расширяет свои возможности как для исследования, так и для ведения боевых действий в космосе. Эксперты прогнозировали, что Китай, вероятно, находится на пути к тому, чтобы превзойти США, как доминирующую космическую державу к 2045 году или раньше.

Пекин надеется отправить пилотируемую миссию на Луну к 2030 году и планирует построить базу на поверхности Луны.

В мае прошлого года китайский космический корабль вернулся на Землю после почти года пребывания на орбите, проведя в космосе 276 дней. Его впервые запустили в начале августа 2022 года - однако подробностей о том, что это за космический корабль, какие технологии были испытаны и как высоко он взлетел в космос, не сообщалось.

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