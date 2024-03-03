День матери в Украине - один из самых любимых.

День матери - это один из самых трогательных праздников, ведь мама - самый главный человек в жизни каждого, который всегда поймет, простит и будет безусловно любить, несмотря ни на что. Когда День матери в Украине будут отмечать в 2024 году, как у нас появился этот день и его традиции - рассказываем в материале.

Как появился День матери

История праздника не менее трогательная, чем сам день. В 1908 году американка Анна Джервис из Филадельфии предложила чествовать матерей в память о своей маме, которая преждевременно умерла. Анна стала писать письма в госучреждения и законодательные органы, отправляла свое предложение выдающимся лицам с тем, чтобы посвятить мамам один день в году.

Все было не зря: в 1910 году штат Вирджиния сделал День матери официальным праздником, а со временем его стали отмечать и в других штатах и странах.

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Какого числа День матери отмечают в Украине в 2024 году

В Украине праздник, как и во многих других странах мира, отмечают во второе воскресенье мая - в соответствии с Указом Президента Украины от 1999 года. В 2024 году День матери Украина будет праздновать 12 мая.

День матери и его традиции

Главная традиция праздника - в этот день от всей души поздравляют мам. Дарят цветы, подарки, отправляют открытки и стихи и всячески выражают уважение и любовь к матери - за их добро, свет, бесконечные заботы, терпение, любовь и преданность. Те, кто потерял маму рано, идут с цветами на их могилы, чтобы почтить память самого дорогого человека.

Ранее мы рассказывали, будут ли в Украине отмечать 8 марта в этом году.

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