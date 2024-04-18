Той ночью российские захватчики понесли значительные потери.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины показал атаку на военные цели россиян в оккупированном Крыму, которую провели в ночь на 17 апреля .

"У врага "отминусовано" 4 пусковых установки С-400, пункт управления средствами ПВО, три РЛС, аппаратура наблюдения за воздушным пространством "Фундамент-М", - говорится в сообщении.

Отмечается, что российские захватчики тщательно скрывают количество пораженных летательных аппаратов и личного состава. В результате атаки они понесли потери в вооружении и военной технике, поэтому их боевой потенциал чувствительно снизился.

Атака на Джанкой: что известно

Как сообщал УНИАН, 17 апреля в сети сообщили о громких взрывах в городе Джанкой. Вскоре стало известно о масштабном пожаре в районе военного аэродрома.

Впоследствии в украинской разведке отчитались об успешной операции Вооруженных сил Украины на оккупированном полуострове. Российская оккупационная "власть" даже не комментировала происходящее.

Сегодня в Главном управлении разведки обнародовали список уничтоженной техники россиян. Так, были ликвидированы четыре пусковые установки зентиного ракетного комплекса С-400, три радиолокационные станции, а также аппаратура наблюдения за воздушным пространством "Фундамент-М"

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