Боровский также прокомментировал помилование заключенных, которых отправили на фронт.

Военный юрист Тарас Боровский в эфире Новости Live прокомментировал законопроект №11079-1 о возможности добровольной мобилизации украинских заключенных.

"Я не против мобилизации заключенных. Однако, не думаю, что она должна быть принудительной. Она может быть только по желанию соответствующего осужденного, который отбывает наказание", - сказал Боровский.

Кроме того, он отметил, что появление в рядах защитников осужденных вряд ли сильно ухудшит морально-психологическое состояние подразделений. Кроме того, юрист возможность получить помилование заключенным после окончания службы.

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"Считаю, что помилование в этом случае допустимо только по соответствующему разработанному алгоритму - если осужденному осталось отбывать наказание небольшой срок заключения. Если же этот срок - более 10 лет, то точно о помиловании здесь речь не идет", - сказал юрист.

Мобилизация в Украине: что нужно знать

16 апреля президент Владимир Зеленский подписал новый закон о мобилизации. Он вступит в силу 18 мая. Новый закон предусматривает ряд новых ограничений для военнообязанных, а также компенсации для военнослужащих.

По словам нардепа Ирины Фриз, еще одна категория военнообязанных может потерять отсрочку от мобилизации. Речь идет о людях, которые имеют троих и более детей младше 18 лет.

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