Именины в апреле: Дни ангела мужчин и женщин в этом месяце

Имена для мальчиков и девочек, родившихся в апреле.

Издавна у православных христиан было принято выбирать имена для детей по церковному календарю, в котором указаны даты чествования всех святых. Ребенка называли именем того святого, чей день был ближе к дате рождения сына или дочери. Так человек получает своего ангела-хранителя, который всю жизнь его оберегает и наставляет на путь истинный.

Календарь именин на апрель 2020 года поможет узнать, кто и какого числа празднует День ангела во втором весеннем месяце.

Кто празднует именины в апреле: мужские и женские имена

1 апреля – Дарья, Дмитрий, Иван, Иннокентий, Софья;

2 апреля – Иван, Клавдия, Мария, Василий, Виктор, Виссарион, Герман, Максим, Мирон, Никита, Александра, Прасковья, Светлана, Севастьян, Сергей, Ульяна;

3 апреля – Владимир, Кирилл, Серафим, Фома, Яков;

4 апреля – Василий, Василиса, Дарья, Исаакий, Таисия;

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5 апреля – Алексей, Анастасия, Варвара, Василий, Илья, Георгий, Макар, Лидия, Пелагея, Сергей;

6 апреля – Владимир, Захар, Мартин, Стефан, Петр, Яков;

7 апреля – Савва, Тихон;

8 апреля – Авраам, Алла, Анна, Василий, Гавриил, Лариса, Прасковья, Степан;

9 апреля – Ефрем, Иван, Макар, Александр, Павел;

10 апреля – Василий, Иван, Иларион, Илья, Николай, Степан;

11 апреля – Иван, Исаакий, Кирилл, Корнилий, Марк, Михаил, Филипп;

12 апреля – Иван, Захар;

13 апреля – Анна, Вениамин, Иван, Иннокентий, Иосиф;

14 апреля – Иван, Макар, Мария, Сергей, Ефим;

15 апреля – Георгий, Григорий, Ефим;

16 апреля – Мартин, Никита, Феодосия;

17 апреля – Адриан, Вениамин, Георгий, Иван, Иосиф, Мария, Никита, Николай, Федор;

18 апреля – Георгий, Марк, Николай, Алексей, Платон, Семен;

19 апреля – Иван, Григорий, Павел, Севастьян, Петр, Яков;

20 апреля – Аркадий, Георгий, Даниил, Евдокия, Акулина, Петр;

21 апреля – Иван, Мария, Сергей;

22 апреля – Гавриил, Вадим;

23 апреля – Григорий, Дмитрий, Максим, Александр, Терентий, Федор, Яков;

24 апреля – Иван, Николай, Прохор, Петр, Ефим, Яков;

25 апреля – Василий, Давид, Иван, Марфа, Мария, Сергей;

26 апреля – Дмитрий, Георгий, Марфа;

27 апреля – Антон, Валентин, Иван, Мартин, Александр;

28 апреля – Анастасия, Андрей, Аристарх, Василиса, Виктор, Кондрат, Леонид, Лукьян, Александр, Севастьян, Федор, Трофим;

29 апреля – Василиса, Галина, Ирина, Леонид, Михаил, Ника, Павел;

30 апреля – Адриан, Ефрем, Иван, Михаил, Александр, Семен, Федор.

Напомним, ранее УНИАН сообщал о дате празднования Светлого Христова Воскресения в апреле 2020 года, а также рассказывал, сколько выходных будет на время празднования Пасхи.