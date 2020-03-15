Именины в апреле: Дни ангела мужчин и женщин в этом месяце
Издавна у православных христиан было принято выбирать имена для детей по церковному календарю, в котором указаны даты чествования всех святых. Ребенка называли именем того святого, чей день был ближе к дате рождения сына или дочери. Так человек получает своего ангела-хранителя, который всю жизнь его оберегает и наставляет на путь истинный.
Календарь именин на апрель 2020 года поможет узнать, кто и какого числа празднует День ангела во втором весеннем месяце.
Кто празднует именины в апреле: мужские и женские имена
1 апреля – Дарья, Дмитрий, Иван, Иннокентий, Софья;
2 апреля – Иван, Клавдия, Мария, Василий, Виктор, Виссарион, Герман, Максим, Мирон, Никита, Александра, Прасковья, Светлана, Севастьян, Сергей, Ульяна;
3 апреля – Владимир, Кирилл, Серафим, Фома, Яков;
4 апреля – Василий, Василиса, Дарья, Исаакий, Таисия;
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5 апреля – Алексей, Анастасия, Варвара, Василий, Илья, Георгий, Макар, Лидия, Пелагея, Сергей;
6 апреля – Владимир, Захар, Мартин, Стефан, Петр, Яков;
7 апреля – Савва, Тихон;
8 апреля – Авраам, Алла, Анна, Василий, Гавриил, Лариса, Прасковья, Степан;
9 апреля – Ефрем, Иван, Макар, Александр, Павел;
10 апреля – Василий, Иван, Иларион, Илья, Николай, Степан;
11 апреля – Иван, Исаакий, Кирилл, Корнилий, Марк, Михаил, Филипп;
12 апреля – Иван, Захар;
13 апреля – Анна, Вениамин, Иван, Иннокентий, Иосиф;
14 апреля – Иван, Макар, Мария, Сергей, Ефим;
15 апреля – Георгий, Григорий, Ефим;
16 апреля – Мартин, Никита, Феодосия;
17 апреля – Адриан, Вениамин, Георгий, Иван, Иосиф, Мария, Никита, Николай, Федор;
18 апреля – Георгий, Марк, Николай, Алексей, Платон, Семен;
19 апреля – Иван, Григорий, Павел, Севастьян, Петр, Яков;
20 апреля – Аркадий, Георгий, Даниил, Евдокия, Акулина, Петр;
21 апреля – Иван, Мария, Сергей;
22 апреля – Гавриил, Вадим;
23 апреля – Григорий, Дмитрий, Максим, Александр, Терентий, Федор, Яков;
24 апреля – Иван, Николай, Прохор, Петр, Ефим, Яков;
25 апреля – Василий, Давид, Иван, Марфа, Мария, Сергей;
26 апреля – Дмитрий, Георгий, Марфа;
27 апреля – Антон, Валентин, Иван, Мартин, Александр;
28 апреля – Анастасия, Андрей, Аристарх, Василиса, Виктор, Кондрат, Леонид, Лукьян, Александр, Севастьян, Федор, Трофим;
29 апреля – Василиса, Галина, Ирина, Леонид, Михаил, Ника, Павел;
30 апреля – Адриан, Ефрем, Иван, Михаил, Александр, Семен, Федор.
Напомним, ранее УНИАН сообщал о дате празднования Светлого Христова Воскресения в апреле 2020 года, а также рассказывал, сколько выходных будет на время празднования Пасхи.