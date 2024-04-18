Эта закуска имеет высокое содержание антиоксидантов, которые помогают уменьшить воспаление в мозге.

Для большинства людей во второй половине дня наступает момент, когда становится трудно работать, снижается концентрация, и вам просто нужно перекусить. При этом, как пишет издание Parade, стоит выбирать такой перекус, который поддержит здоровье вашего мозга как в настоящем, так и в будущем.

Доктор Элана Клар, доктор медицинских наук, невролог из New Jersey Brain & Spine, назвала одну полезную для мозга закуску, которую всегда держит с собой на работе - ягоды, и на это у неё есть несколько причин.

Первая заключается в том, что ягоды удовлетворяют тягу к сладкому здоровым способом, в отличие от ультраобработанных закусок с высоким содержанием сахара, таких как конфеты. Научные исследования показывают, что еда с высоким содержанием сахара вредит здоровью мозга как в ближайшей, так и в долгосрочной перспективе, связана со снижением когнитивных функций, ухудшением памяти и более высоким риском когнитивных нарушений.

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С другой стороны, регулярное употребление ягод научно связано с защитой от снижения когнитивных функций. Основной причиной этого является высокое содержание антиоксидантов в ягодах, которые помогают уменьшить воспаление в мозге и бороться с повреждением клеток, что имеет решающее значение для поддержания здоровья мозга.

Советы по выбору перекусов, полезных для мозга

В общем, если вы хотите, чтобы послеобеденные перекусы были полезными для вашего мозга, невролог советует отдавать предпочтение цельным продуктам, а не продуктам, которые прошли ультраобработку. Фрукты, овощи, жареный нут, приправленный специями, и попкорн - всё это примеры богатых питательными веществами и полезных для мозга закусок.

К тому же перекусывать лучше для здоровья мозга, чем не перекусывать вообще. Научные исследования показывают, что здоровые перекусы связаны с лучшим психическим здоровьем, а также помогают поддерживать здоровую диету в целом. Для нормальной работы мозга нужны питательные вещества. Голодание может привести к потере энергии и затуманиванию мозга.

Ранее УНИАН писал о том, какими орехами лучше всего перекусывать, по мнению диетологов. На самом деле большинство орехов полезны, но если вы хотите похудеть или контролировать уровень сахара в крови, то нужно выбрать определенные орехи, потому что все не подойдут.

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