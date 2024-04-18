В Министерстве иностранных дел уже отреагировали.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что основной целью скандального "российского закона" является "предотвращение украинизации".

"Законопроект "О прозрачности внешнего влияния" прежде всего направлен на защиту Грузии от украинизации - укрепление суверенитета Грузии и обеспечение стабильного развития страны, что является необходимым условием для интеграции Грузии в Европейский Союз", - цитирует его 1tv.

Кобахидзе утверждает, что негосударственные организаций (НГО) хотели организовать революцию в стране, лишив ее европейского будущего. "Если бы НГО достигли того, что они активно пытались сделать в 2020-2022 годах, а именно смены власти путем революции, то сегодня Грузия была бы в худшей ситуации, чем Украина, а это означает, что и мир, и евроинтеграция, остались бы в прошлом", - сказал он.

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В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что возмущены комментариями грузинского премьера. Дипломаты призвали уважать право граждан на мирный протест и искать решение ситуации путем конструктивного диалога.

"Использование имени нашей страны в таком пренебрежительном контексте наносит дополнительный вред украинско-грузинским отношениям. Русификация, а не мифическая "украинизация" является реальной угрозой для Грузии. Украина заинтересована в мирной и дружественной атмосфере в Грузии, всегда решительно поддерживала и продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ", - говорится в сообщении.

Протесты в Грузии: последние новости

Напомним, вчера парламент страны одобрил в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который сравнивают с российским "законом об иноагентах".

В прошлом году документ отозвали после массовых протестов. Президент Грузии поддержала протестующих, заявив, что этот закон помешает евроинтеграции страны.

На этот раз люди также вышли на мирные протесты под лозунгом "Да Европе, нет - российскому закону". СМИ сообщали о задержаниях и применении силы против участников акций.

Законопроект потребует от организаций, которые получают более 20% своего финансирования из-за рубежа, зарегистрироваться как "агенты иностранного влияния".

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