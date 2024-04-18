Почему я хочу спать после обеда - довольно распространенный запрос среди людей.

"Почему я хочу спать после обеда?" - оказывается, это довольно распространенный запрос среди людей. Нередко после сытной тарелки вкусного человека тянет на сон, но что делать, когда есть другие заботы и у тебя отсутствует время на отдых? Например, находишься на работе или в других ситуациях.

Возможные причины подобного состояния и варианты, что делать, чтобы не хотелось спать после обеда, рассмотрела биолог-нутрициолог из штата Калифорния Кристофер Родс. Доктор предложила 5 решений в интервью "Fox News".

Почему я хочу спать после обеда?

Она объяснила, что подобное ощущение может преследовать не только после обеда, но и в целом после перекусов. Это связано с тем, что легкие закуски, которыми мы иногда пытаемся закрыть чувство голода вместо полноценного обеда, не насыщают наш организм. Поэтому, не получая достаточного количества энергии, мы хотим спать.

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"Часто такие небольшие перекусы не соответствуют порогу насыщения нашего организма. Это означает - даже если еда поступает, ее биологически недостаточно, чтобы мы чувствовали себя менее голодными", - утверждает Родс.

Что делать, если после еды хочется спать

Исключить перекусы быстрыми углеводами. Если есть потребность что-то съесть, лучше выбрать орехи, фрукты или вяленое мясо - все это может обеспечить вас клетчаткой, белком. Дать устойчивую энергию, объяснила Родс.

Избегать продуктов с высоким содержанием сахара. Родс советует стараться держать уровень глюкозы в крови под контролем в течение дня. Обычно организм человека получает ее из углеводов. Однако, если мы употребляем углеводов слишком мало, или же слишком много - это вызывает скачки уровня глюкозы. Как низкий, так и высокий уровень этой аминокислоты - не желательное состояние для организма. "Ключ к постоянной энергии - это поддержание уровня глюкозы в нормальном диапазоне в течение дня", - акцентирует биолог-нутрициолог.

Пить меньше кофе. Это может казаться контринтуитивным, но кофе способен вызвать лишь кратковременный всплеск энергии. А после, человек, уже испытывающий дефицит сил, будет чувствовать себя еще более уставшим, пояснила Родс. Она предлагает заменить кофе на зеленый чай, который, помимо кофеина, также содержит такой антиоксидант как L-теанин (ученые в 2017 году сделали вывод, что теанин в количестве 200 мг - это по эффекту примерно восемь чашек черного чая. Также они говорят, что регулярное употребление теанина улучшает когнитивные функции. Например, влияет на избирательное внимание и память).

Не забывать о полноценном обеде. Как мы уже упоминали, важно не пропускать приемы пищи и формировать для себя полноценные тарелки: с белками, клетчаткой, жирами и тому подобное. Среди полезных продуктов Родс упоминает курицу (белок), волокнистые овощи, авокадо и орехи (полезные жиры). Также желательно пить больше воды, чтобы не было проблем с пищеварением.

Будьте активными после еды. Регулярный спорт - полезно. Но с точки зрения желания поспать, лучше после еды пойти пройтись или заняться другими делами. Это может стать отличным вариантом, ведь поможет избежать скачка глюкозы в крови. А значит, не будет хотеться спать. Даже выполнение каких-то домашних активностей способно заставить вас проснуться. "После еды ваше тело естественным образом меняет приоритеты своей энергии на пищеварение и обмен веществ, откладывая другие системы органов, такие как мышцы и мозг, на задний план", - объясняет Родс.

Причины "послеобеденной усталости", которые назвала нутрициолог, являются вполне естественными для человека. В большинстве случаев это не означает, что с вами что-то не так. Но если это портит уровень жизни, стоит обратить внимание на перечисленные варианты противодействия.

Как правильно спать - советы врачей

Сон - очень важный процесс для нашего тела и мозга, ведь это время для восстановления и отдыха. Однако некоторые люди не могут выспаться, потому что выбирают для себя неестественные позы, которые негативно влияют на сон. Например, доктор медицины Ригведа Тадвалкара говорит, что сон на боку позволяет нашим легким легче дышать. А вот сон на спине может усилить эпизоды задержки дыхания. Подробнее о том, какое положение сна наиболее нездоровое - в материале.

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