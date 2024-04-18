Компании заявили, что полис не покрывает нанесенный ущерб.

Страховщики "Северных потоков" отрицают, что их полисы обеспечивают покрытие газопроводов, поврежденных взрывами в 2022 году, поскольку повреждения были вызваны войной, пишет Reuters со ссылкой на письменный ответ на иск, поданный в Высокий суд Лондона.

Швейцарская компания Nord Stream – оператор одноименных газопроводов – требует от своих страховщиков более 400 миллионов евро (427 миллионов долларов) за взрывы, которые привели к разрыву трубопроводов, предназначенных для транспортировки российского газа в Германию.

Однако страховщики Lloyd's Insurance Company и Arch Insurance заявили, что полис не покрывает любые убытки, вызванные войной, даже косвенно. "Ответчики будут полагаться на... тот факт, что повреждения от взрыва могло быть или, по крайней мере, скорее всего, было нанесено правительством или по приказу правительства", – сказал адвокат компаний.

Видео дня

Взрывы на "Северных потоках"

Газопроводы "Северный поток", проходят через Балтийское море в Германию. Обе нити газопровода "Северный поток-1", а также одна из двух нитей "Северного потока-2" были повреждены взрывами в 2022 году. Россия и Запад указывают друг на друга, но каждый отрицает свою причастность.

В феврале 2024 года прокуратура Швеции закрыла предварительное расследование по взрывам на газопроводах "Северный поток". Вывод расследования заключается в том, что шведской юрисдикции в деле нет, и поэтому расследование должно быть закрыто. Впоследствии Дания отказалась от расследования взрывов на газопроводах "Северного потока" непосредственно возле ее территориальных вод.

Вас также могут заинтересовать новости: