Он подчеркнул, что Германия должна сделать все возможное, чтобы помочь нашей стране.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что, несмотря на последние неудачи Украины на фронте, все еще верит, что победа Украины в войне против России возможна.

Как пишет Tagesschau, Писториус утвердительно ответил на вопрос, может ли Украина еще выиграть войну с Россией.

"И мы должны сделать все возможное, чтобы этого достичь", - подчеркнул министр обороны.

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Он добавил, что именно поэтому Германия "достигает болевого порога", когда дело доходит до передачи оружия со складов Бундесвера.

Писториус также предостерег от ослабления в политике безопасности в результате войны в Украине. "То, чего мы достигли до сих пор, не может и не должно быть всем. Потому что президент России Владимир Путин ищет и использует каждую слабость", - сказал он.

Германия и война в Украине

Ранее Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что война в Украине "не будет короткой", и Западу придется еще долго вооружать нашу страну.

В то же время Шольц, отвечая на вопрос, когда может закончиться война в Украине, сказал, что "пока никто не может ответить на этот вопрос", одновременно подчеркнув, что Германия будет поддерживать Украину "столько, сколько это необходимо". На вопрос, какова стратегия победы Украины, канцлер ответил - "помешать Путину выиграть эту войну".

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