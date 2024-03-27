Весенний маникюр может быть ярким или скромным - в нашей подборке каждая найдет дизайн себе по вкусу.

В Украине наступила долгожданная весна и начало пригревать солнце. Девушки заряжаются весенним настроением и украшают ногти тематическими узорами. В 2024 году в моде будут растительные и геометрические узоры, а также вечно актуальный френч. Мы назвали 8 вариантов весеннего маникюра, среди которых каждая женщина найдет что-то себе по вкусу.

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Растительный орнамент

Самый частый узор ногтей весной - это растительные мотивы. В весеннем маникюре часто изображают цветущие деревья, подснежники, листья растений. Такой дизайн отлично передает весеннее настроение и напоминает о пробуждении природы. Важно обратиться к опытному мастеру, чтобы рисунок выглядел аккуратно.

Цветы на прозрачном фоне

Очень красивая вариация цветочного маникюра. Для него пару ногтей оставляют неокрашенными и покрывают прозрачным гель-лаком, а затем наносят цветочный рисунок. Такой дизайн выглядит особенно нежно.

Разноцветные ногти

Ещё один тренд весны 2024 года - разноцветные ногти, окрашенные в 3-4 разных оттенка. Яркий и веселый маникюр обязательно привлечет внимание и одинаково хорошо смотрится на коротких и длинных ногтях. Особенно привлекательно выглядит в матовом варианте.

Цветной френч

Маникюр френч - вечно стильная классика. Такой дизайн никогда не устареет и подходит абсолютно всем. Весной привычный френч можно "усовершенствовать", сделав края ногтей разноцветными. Модные оттенки этой весны - бирюзовый, синий, желтый, фиолетовый, зеленый.

Весенние наклейки

Объемные наклейки на ногти - быстрый и простой способ разнообразить маникюр. Весной становятся популярными тематические наклейки в форме цветов, жуков, бабочек, фруктов. Чтобы не перегружать дизайн, украшают обычно лишь 1 или 2 ногтя на каждой руке.

Геометрические узоры

Геометрические фигуры всегда остаются в тренде. Этой весной особенно стильными будут узоры в форме кривых линий и полукругов. Вечной классикой также останутся треугольники и маникюр в горошек. Геометрический дизайн идеально подходит элегантным и деловым леди.

Буйство цветов

Любительницы ярких и пестрых дизайнов могут найти вдохновение в цветах и ярких красках. На длинных ногтях роскошно выглядят градиентный маникюр с крупными цветками. Делает непросто, зато точно обеспечит вам море внимание.

Яркий неон

Неоновый маникюр - выбор смелых и ярких девушек. Цвета можно использовать любые, хотя главным оттенком весны считается зеленый. На ваше усмотрение неоновые ногти могут быть одноцветными, градиентными или дополненными узорами и рисунками.

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