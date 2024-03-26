Мобилизация в Украине сегодня продолжается и набирает новые обороты.

Верховная Рада Украины поддержала законопроект №10449 в первом чтении 7 февраля 2024 года. Сейчас документ находится на рассмотрении - его должны принять во втором чтении и отправить на подпись президенту. Узнайте, как будет проходить мобилизация в Украине с 1 апреля 2024 года.

Мобилизация женщин в Украине 2024 - будут ли призывать

Мобилизация в Украине 2024 для девушек предполагает, что на воинский учет должны стать все женщины, у которых есть медицинское или фармацевтическое образование. Служба в армии для них не является обязательной - мобилизация женщин в Украине возможна только на добровольной основе. Если ВВК примет решение, что девушка в возрасте с 18 до 60 лет по состоянию здоровья годна к воинской службе, то она может поступить в ряды ВСУ по собственному желанию.

Мобилизация студентов в Украине - кто не получит отсрочку

Изменения для соискателей высшего образования будут актуальны с 1 апреля - мобилизация возможна для аспирантов, которые учатся на контрактной основе. Также отсрочку не получат и те, кто получает второе образование или повторное поступление на степень, а также учащиеся на на заочной или дистанционной форме.

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Мобилизация в Украине сегодня не коснется:

соискателей профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования, которые учатся по дневной или дуальной формам и получают уровень образования выше их предыдущего по одной специальности;

докторантов и интернов, которые учатся по дневной или дуальной формам;

научных и научно-педагогических работников учебных заведений по основному месту работы по крайней мере на 0,75 ставки.

Важно понимать, что если студент имеет право на отсрочку, но после принятия законопроекта теряет его, то он имеет право завершить обучение до конца учебного года. Отсчет пойдет со дня принятия законопроекта.

Мобилизация инвалидов и ограниченно-годных мужчин в Украине

С 1 апреля 2024 года все мужчины с инвалидностью считаются не годными для службы в армии. Есть только одна деталь - если военнообязанный получил инвалидность после 24.02.2022, не будучи при этом военнослужащим, то он обязан пройти ВВК, чтобы подтвердить статус и степень инвалидности.

Также важно понимать, что весенняя мобилизация вероятна для мужчин, которые ранее были признаны ограниченно-годными по решению военно-врачебной комиссии. Нардепы решили убрать этот статус и оставить только две категории - "годен" и "не годен" к несению воинской службы. Все те, у кого был "шаткий" статус, должны повторно пройти ВВК в течение 9 месяцев с момента принятия законопроекта.

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