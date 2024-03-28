Узнайте, освобождает ли "белый" военный билет от прохождения военно-врачебной комиссии.

Мобилизация в Украине длится с момента начала полномасштабного вторжения, а это значит, что все военнообязанные мужчины с 18 до 60 лет должны прийти в ТЦК для уточнения своих данных, если получили повестку. УНИАН расскажет, нужно ли делать это, если есть статус "не годен в военное время".

Что такое "белый" билет и кому его выдают

"Белый" билет - это нарратив из Советского Союза, когда военный билет был красного цвета, его выдавали всем мужчинам, годным к несению воинской службы. Тем, кто по мнению военно-врачебной комиссии считался негодным, выдавали билет белого цвета. Юридически, такого документа не существует, поэтому само понятие белого билета - это, скорее, про статус и состояние, чем про как таковую "бумажку".

Существует определенное расписание болезней, которые определяют состояние военнообязанного, они делятся на 4 степени:

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а - кто не годен в военное время и мирное, исключен с воинского учета;

б - не годен к военной службе в мирное время, не годен или ограниченно годен в военное время;

в - ограниченно годен в мирное время, годен или ограниченно годен в военное время;

г - годен в мирное и военное время.

В Украине эти положения регулирует Приказ № 402 о Положении о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины. Согласно нему, любой мужчина, который получил военный билет "не годен в мирное и военное время", имея категорию "а", не будут ставить на учет - он остается неприкасаем для мобилизации.

Нужно ли проходить ВВК тем, кто не годен для мобилизации

Если военнообязанный мужчина получил заключение ВВК "не годен к несению воинской службы с пересмотром через (6−12) месяцев", то он, скорее всего, будет интересоваться, можно ли не проходить ВВК по истечение этого времени.

Здесь важно понимать логику - такое заключение, как правило, дается на основании пунктов 7, 11, 12 г, 13д, 24, 37, 44, 48, 56, 59, 65, 72, 81 того самого расписания болезней. Военно-врачебная комиссия предполагает, что для излечения болезни, препятствующей получению статуса "годен" необходим срок от полугода до года. После этого мужчина должен снова пройти ВВК - или подтвердить свою непригодность к службе, изменить статус на "не годен", или отправиться в ряды ВСУ со статусом "годен".

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