Кому повысят пенсию с 1 марта и кому отменят выплаты ВПЛ - эти и другие изменения в Украине с 1 марта 2024.

Одна из главных тем в Украине с 1 марта 2024 года - индексация пенсий. Ранее их обещали проиндексировать на 13%, но с учетом инфляции эта цифра стала меньше. Также, начиная с марта, выплаты по новым правилам будут получать переселенцы, у выпускников начнется регистрация на НМТ, и в первом месяце весны страна перейдет на летнее время. Подробнее об этом - в материале.

Индексация пенсий в Украине и повышение минимальной пенсии с 1 марта 2024

С 1 марта в Украине пройдет плановая индексация пенсий. Ранее речь шла о том, что пенсии будут проиндексированы на 13%, но с учетом уровня инфляции эта цифра стала несколько меньше - на 8%.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, в среднем пенсии вырастут на 322 грн. Минимальная сумма повышения пенсии будет на уровне 100 грн, максимальная - 1500 грн. Размер средней пенсии составит до 5717 грн.

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На индексацию могут рассчитывать свыше 10 млн пенсионеров - 9,5 млн гражданских пенсионеров, почти 600 тысяч пенсионеров силовых ведомств и почти 100 тысяч "чернобыльцев".

Кроме этого, с 1 марта 2024 года обещают повысить минимальные пенсии - в зависимости от возраста и наличия страхового стажа.

Как это будет выглядеть:

получателям минимальной пенсии (с малым страховым стажем) - повысят с 2520 грн до 2725 грн ;

; неработающим пенсионерам от 65 до 70 лет со стажем 30/35 лет (для женщин/мужчин) - с 3120 грн до 3370 грн ;

; пенсионерам от 70 до 80 лет со стажем 30/35 лет (для женщин/мужчин) - с 3000 грн до 3240 грн ;

; пенсионерам от 80 лет со стажем 20/25 лет (для женщин/мужчин) - с 3120 грн до 3370 грн;

пенсионерам до 70 лет, со стажем 30/35 лет (для женщин/мужчин), у лиц с инвалидностью I группы - с 2760 грн до 2980 грн.

Ранее мы рассказывали, что пенсионеры также могут увеличить размер выплат за счет надбавок.

Выплаты ВПЛ - по новым правилам

С 1 марта 2024 меняется порядок выплат для ВПЛ (внутренне перемещенных лиц). Теперь помощь от государства автоматически будут получать только отдельные категории переселенцев, остальным придется подавать новое заявление. При этом часть ВПЛ могут лишить помощи - критерии назначения помощи стали более жесткими.

Ранее мы подробно рассказывали, кому отменят выплаты ВПЛ с 1 марта.

Регистрация на НМТ

14 марта 2024 года регистрация начинается регистрация на основную сессию Национального мультипредметного теста (НМТ). Все у НМТ будут две сессии - основная и дополнительная.

Основная сессия НМТ:

регистрация - с 14 марта по 11 апреля;

изменение регистрационных данных - с 14 марта по 15 апреля;

получение приглашения - до 8 мая;

участие в тестировании - с 14 мая по 25 июня;

результаты - до 2 июля.

Дополнительная сессия НМТ:

дополнительный период регистрации - с 10 по 15 мая;

изменение регистрационных данных - с 10 по 19 мая;

получение приглашения - до 8 июля;

участие в тестировании - с 11 по 19 июля;

результаты - до 26 июля.

Напомним, что в этом году НМТ будет проходить по новым правилам. Обязательными для сдачи будут 3 предмета - украинский язык, математика и история Украины. Четвертый предмет можно выбрать самостоятельно - украинская литература, география, физика, химия, биология, иностранный язык (английский, французский, немецкий, испанский).

Переход на летнее время

В марте 2024 в Украине снова состоится переход на летнее время - обычно это происходит в последнее воскресенье марта.

Ранее мы рассказывали, будем ли мы в этом году отмечать праздник 8 марта и будет ли 8 марта выходной в Украине.

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