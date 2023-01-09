Когда нельзя жениться и как выбрать даты для свадьбы 2023, чтобы брак был долгим и крепким - читайте в материале УНИАН.

Несмотря на войну, в Украине стали чаще жениться. В первое полугодие 2022-го и вовсе случился свадебный бум - украинцы установили абсолютный рекорд за последние 7 лет. И продолжают жениться и выходить замуж. Объясняют этот парадокс тем, что мы начали больше ценить то, что имееем, и, конечно, сложные времена лучше переживать вместе. В каком месяце лучше выходить замуж в 2023 году, а когда нельзя жениться и венчаться - читайте в материале УНИАН.

Ранее мы писали, когда крестить ребенка в 2023 году - лучшие дни для этого.

Благоприятные даты для свадьбы 2023 - по месяцам

В 2023 году самыми благоприятными днями для свадьбы и венчаний будут:

Видео дня

Январь - 20, 22, 23, 25, 27, 29, 30.

Февраль - 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17.

Апрель - 16, 23, 24, 26, 28, 30.

Май - 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 26, 28, 29, 31.

Июнь - 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11.

Июль - 12, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 31.

Август - 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 28, 30.

Сентябрь - 1, 3, 4, 6, 8, 13, 15, 17, 18, 22, 24, 25, 29.

Октябрь - 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 30.

Ноябрь - 7, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 27.

Если любите красивые и запоминающиеся даты или романтические - их можно выбрать из списка ниже.

Красивые и романтические даты для свадьбы 2023

Из красивых и необычных дат для свадьбы в этом году будут такие:

Январь - 20.01, 21.01 или 22.01.

Ферваль - 3.02, 10.02, 12.02.

Март - 3.03, 10.03, 12.03.

Апрель - 1.04, 2.04, 22.04, 23.04, 30.04.

Май - 13.05, 20.05, 21.05.

Июнь - 3.06, 23.06.

Июль - 1.07 и 23.07.

Август - 13.08 и 20.08.

Сентябрь - 2.09, 3.09, 22.09, 23.09.

Октябрь - 13.10, 20.10, 22.10.

Ноябрь - 3.11 и 11.11.

Декабрь - 2.12, 3.12, 22.12 и 23.12.

Даты романтические:

21.01.23 - День объятий.

14.02.23 - День Святого Валентина.

12.03.23 - День любви в некоторых странах.

23.03.23 - День святого Георгия и День влюбленных в Испании.

16.05.23 - День святого Яна Непомуцкого - подходит для тех, кто хочет сохранить свои отношения в тайне.

06.07.23 - Всемирный день поцелуя.

08.07.23 - День семьи, любви и верности.

Православный календарь свадеб на 2023 год - когда нельзя выходить замуж и венчаться

Согласно православному календарю в 2023 году есть дни и праздники, в которые запрещено заключать брак и венчаться.

В храмах не проводятся венчания:

во вторники, четверги и субботы - весь год;

перед великими христианскими праздниками и в дни некоторых праздников;

во время четырех больших постов;

в масляное и пасхальное воскресенья;

в дни сплошных недель.

Давайте теперь подробнее. Итак, нельзя венчаться в даты таких больших христианских праздников:

7 января - Рождество Христово.

19 января - Святое Богоявление (крещение Господне).

7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы.

9 апреля - Вход Господень в Иерусалим (Вербное Воскресенье).

16 апреля - Пасха (Светлое Христово Воскресение).

25 мая - Вознесение Господне.

19 августа - Преображение Господне.

27 сентября - Воздвижение Креста Господня.

4 декабря - Введение в храм Пресвятой Богородицы.

Также не следует назначать венчание и день свадьбы на периоды многодневных постов. Всего таких периодов четыре:

Великий пост - с 27 февраля по 15 апреля.

Петров пост - с 12 июня по 11 июля.

Успенский пост - с 14 августа по 27 августа.

Рождественский пост - с 28 ноября по 6 января 2024 года.

Если вы верите в народные приметы, то они не рекомендуют создавать семью в мае - всю жизнь "маяться", 29 февраля, 13-го числа любого месяца, в день своих именин, а также 11 и 16 июля.

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